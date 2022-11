„Eu am stabilit că doresc să nasc natural, mai cu seamă că și prima naștere a fost tot naturală și vorbim despre doi copii. Acum 10 ani am născut, mi-am tras sufletul cinci minute și apoi am reluat procesul. Practic, am avut două nașteri.

Planul meu de naștere include tot ce n-am avut prima oară: doresc să nasc în apă, cu moașă (doula), soțul să-mi fie alături cât, când și dacă dorește (în anumite momente, travaliul poate fi dificil pentru parteneri). Doresc o atmosferă relaxantă, blândă”, spune Cristina Bălan, care s-a gândit la fiecare moment al nașterii fetiței sale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„După expulzie, vreau să am ora magică cu bebelina la piept, cordonul ombilical să fie clampat cu întârziere de minimum jumătate de oră, pentru ca fetița mea să beneficieze de tot sângele care încă mai pompează către ea”, a mai adăugat ea.

Referitor la prima naștere, cea a gemenilor ei care au sindromul Down, Cristina Bălan nu are cele mai ușoare și plăcute amintiri. „Prima naștere a fost extrem de traumatizantă, foarte mulți medici sunt brutali, le vorbesc urât femeilor în travaliu, am auzit personal, nu din povești. Chiar și eu am fost tratată așa, brutal și fără omenie. Lucru care sper să se schimbe în spitalele de stat.

Recomandări Ce măsuri ar putea lua NATO după ce Polonia a fost lovită de cel puțin o rachetă care a ucis doi oameni. Autoritățile poloneze spun că proiectilul este „de producție rusă”, dar nu au stabilit cine l-a tras

Nicio femeie nu merge să nască pentru a încurca viața vreunui doctor. Mai mult, să se accepte moașele, în cazul nașterilor fără riscuri și probleme, lucru care nu se întâmplă în multe spitale și care ar ajuta mult cadrele medicale. E mult de discutat pe subiect”, a mai spus ea pentru viva.ro.

Cristina Bălan ar urma să nască în jurul datei de 10 ianuarie 2023.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro Imagini HALUCINANTE! Cum arăta Anamaria Prodan înainte de căsătoria cu Reghe. Nu o recunoşti, zici că e altă persoană

Viva.ro Anunțul făcut de Al Bano, la 28 de ani de la dispariția fiicei lui și a Rominei Power! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Ylenia: 'Dramaticul adevăr'

Observatornews.ro "Cred că am omorât-o!" Dialog halucinant, după ce Andrei şi-ar fi ucis iubita "ca prin vis", în casa lor din Irlanda. La Oradea, două familii sunt în stare de şoc

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Poziția Ungariei față de aderarea României la Schengen. Mesajul ferm transmis de Budapesta

FANATIK.RO LIVE / Două rachete au căzut într-o localitate din Polonia. Dmitri Medvedev: ”Acest incident arată că Occidentul se apropie de războiul mondial”

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi specială, care poate schimba multe dintre problemele cărora nu le-au găsit rezolvare

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood