Artistul de muzică populară Sebi David a slăbit 25 de kg în 5 luni. Iată ce dietă a ținut!

La doar 24 de ani argeşeanul Sebi David ajunsese de nerecunoscut şi fanii i-au reproşat acest lucru. Prin urmare, cântăreţul a declarat război kilogramelor în plus, nu puține la număr. Ajungând să cântărească 105 kilograme, interpretul de muzică populară Sebi David (24 de ani) a luat măsuri.

Asa arăta artistul Sebi David la 105 kg

”Sunt un perfecţionist şi întotdeauna mi-a plăcut felul în care arăt, însă la un moment dat am depăşit măsura, iar fanii mei au semnalat şi ei acest lucru. Atunci am decis că este momentul să mă transform. Pot să spun că am slăbit 25 kg în 5 luni. Mi-am dorit să mă simt bine cu mine însumi şi să arăt bine în acelaşi timp”, a declarat, pentru Libertatea, Sebi David.

În concluzie, artistul și-a schimbat stilul de viață, a început să consume alimente sănătoase și să nu mai facă excese cu dulciurile.

”Nu a fost un regim drastic pur si simplu m-am bazat pe legume şi fructe. Mâncam o bucată de carne şi un bol de salată verde, de exemplu. Am eliminat dulcurile pe care le cumpăram, îmi făcea mama prăjituri în casă. După orele 18:00 nu mai mâncam absolut nimic, beam decât apă plată şi dacă mi se făcea foame lucram cu psihicul deoarece eu cred că toate pleacă de la psihic.



Artistul cântărește 80 kg în prezent

În concluzie eu cred că stilul de viaţă trebuie să fie unul echilibrat aşa cum îl am eu acum. Regimul a fost pe o periodă de 5 luni şi în acea perioadă am slăbit 25 kg, aveam 105 kg și acum am ajuns la 80kg. Este bine şi pentru imaginea mea, acum având mai multe concerte şi fiind mai des invitat la televiziuni. Pe viitor vreau să mai slăbesc încă 3 kg și să merg la sală ca să îmi definesc corpul așa cum îmi doresc.Mă simt foarte bine cu acest regim și pot spune că sunt plin de energie”, ne-a povestit artistul.

Citește și: Supărată că a luat notă mică la ”Științe”, dar viitoare milionară! Povestea lui Cori Gauff, adversara a Simonei Halep și noul copil teribil al tenisului

Citește mai multe despre slabit pe Libertatea.