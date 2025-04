Nunta celor doi a avut loc pe malul Lacului Buftea, în fața a peste 100 de invitați, iar evenimentul a fost unul mediatizat intens la acea vreme.

Ce i-a spus Dani Oțil înainte să o ceară în căsătorie

Acum, la aproape doi ani de când au devenit soț și soție, Dani Oțil și-a amintit în podcastul pe care Giulia Anghelescu îl are pe YouTube, „BadAssMom”, momentul în care a cerut-o în căsătorie pe Gabriela Prisăcariu, împreună cu care în prezent are și un băiat, Tiago, care în luna septembrie împlinește patru ani.

„Căutam momentul să-i dau inelul Gabrielei, că îl căram cu mine în șosetă de multe țări. Că am făcut multe țări într-o vacanță de iarnă. Și eram în Cartagena, în Columbia, și mergeam spre o insulă unde se face snorkeling și numai așa am ținut-o: «Dacă ai curaj să faci nu știu ce, te iau de nevastă». Așa am făcut toată iarna aia, ea neștiind că eu am inelul la mine.

Și pe barcă mi-am dat seama că nu poate să înoate mult. Știe să înoate, dar n-are curaj! Dacă simte pământ sub picioare, face un bazin întreg, dacă nu mai simte pământ, e cel mai prost înotător și nu poate să bage capul în apă. Și i-am zis: «Dacă faci snorkelling pentru prima oară în viață cu mine, eu scot inelul». Și la un moment dat o văd că se duce la un ghid și-l întreabă dacă poate face snorkelling cu vestă. Și ăla a zis: «Of course»! Și o văd cu vestă și ăla o mai trăgea cu un colac de salvare, sanchi, când obosește. Ce să-i mai dau inelul? Că ea era deja impresionată de domnul ghid”, și-a amintit Dani Oțil despre momentul care a avut loc la începutul anului 2020.

Pentru că nu a avut voie să ia inelul cu el pe barcă, Dani Oțil nu a cerut-o în căsătorie pe Gabriela Prisăcariu imediat după ce aceasta a ieșit din apă și s-a urcat înapoi pe ambarcațiune, ci a așteptat să fie din nou pe plajă.

Cum a reacționat Gabriela Prisăcariu când a primit inelul de logodnă

„I-am dat inelul în ziua aia, pe care nu am avut cum să-l iau pe barcă, că ne-au zis să mergem fără șosete, fără genți de niciun fel și dacă avem ceva valoros să-l punem la ei în geantă. Dar se strica toată surpriza! Cum era să zic că era în niște ciorapi? Apoi, trei-patru ore, cât am fost pe mare, nu știți cum încercam să mă uit că totul e ok. Ea nu a bănuit nimic. Eram în genunchi și ea credea că glumesc. Că i-am mai făcut glume în roată la Paris, când s-a oprit roata la un moment dat și m-am lăsat într-un genunchi. Și zice: «Nu-mi spune…»! Cred că atunci am fost cel mai hate-uit om din lume, pentru că m-am lăsat în genunchi și i-am zis că mă leg la șiret.

Dar atunci m-am lăsat într-un genunchi pe plajă, în apă, și am rugat-o pe prietena noastră arhitectă să filmeze, să am și eu acest video, ca să știu dacă îmi pare rău. Problema a fost răspunsul ei. Mi-a spus la ureche: «Dacă şi asta e glumă, te ia mama dracului»”, a mai dezvăluit Dani Oțil pe YouTube, în fața Giuliei Anghelescu.

Chiar dacă nunta celor cei doi a avut loc în vara anului 2023, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu spuseseră „Da” în fața ofițerului stării civile în luna mai a anului 2021.

