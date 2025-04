Din distribuția producției face parte și Andrei Aradits, actor cunoscut datorită rolurilor negative pe care le are în diferite seriale, fie că au fost difuzate de Antena 1 sau de PRO TV.

De-a lungul carierei, actorul a fost inclusiv prezentator la „Esti mai destept decat un copil de clasa a V-a?” și jurat la „Te cunosc de undeva!”, ambele show-uri difuzate de Antena 1, astfel că l-am întrebat pe actor care experiență TV i-a plăcut mai mult.

Ce a spus despre proiectele TV în care a fost implicat

„Eu m-am distrat în majoritatea proiectelor pe care le-am făcut. Am simțit că mi s-a potrivit foarte bine și rolul de prezentator de la emisiunea cu copii, aveam sentimentul că-s eu, am fost distribuit pe «emploi». Observ că producția mă preferă în roluri de intriganți mafioți sau criminali scelerați. Se pare că-s mai credibil într-un rol negativ. Uite d-aia n-o să am șanse în politică”, a spus Andrei Aradits în exclusivitate pentru Libertatea.

Pentru că a făcut parte din mai multe proiecte televizate, l-am mai întrebat pe Andrei Aradits și dacă s-ar vedea concurent în următorul sezon al show-ului Asia Express, care a reușit de fiecare dată să fie în topul preferințelor telespectatorilor.

„Habar n-am. N-am fost invitat… Ar fi interesant, mi-ar plăcea să descopăr scurtături și cred că aș ȋncerca tot felul de variante de a ocoli testele alea complicate. Cred mai mult în lene și confort decât în celebritate”, a afirmat actorul.

Cum e Andrei Aradits în viața de zi cu zi

Andrei Aradits ne-a dezvăluit și cum este el în spatele camerelor de filmat și de ce nu folosește prea des rețelele de socializare.

„Cred că-s destul de plicticos și letargic, așa, ca un zombie sătul. Eu am o profesie în care entuziasmul e obligatoriu. Nu poți să fii plictisit în zona divertismentului. Așa că acasă îmi permit luxul de a zăcea inert și mulțumit în propria mediocritate. D-aia nu prea comunic chestii pe rețele. Pe bune, n-am nimic interesant de spus”, a încheiat actorul din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”.

