Seară spectaculoasă la Chefi la cuțite: în ediția show-ului culinar de ieri, confruntarea juraților a adus victoria lui Chef Alexandru Sautner, care a câștigat o bombă cu 3 amulete ce vor fi dezvăluite în etapa battle-urilor. De partea cealaltă, întâlnirile din ringul audițiilor au culminat aseară cu momentul de aur al unui concurent cu un CV impresionant. Andy Van de Gucht a primit cuțitul de aur din partea lui Chef Richard Abou Zaki.

La întrecerea culinară care a avut ca premiu cea de-a doua bombă pusă în joc de Irina Fodor, Chef Sautner a obținut o victorie îndelung așteptată, după degustarea făcută de Cristi Șerb, câștigătorul primului sezon Chefi la cuțite. Pe locul doi, cu patru puncte, s-a situat Chef Richard Abou Zaki, urmat de Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia, cu trei, respectiv două puncte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Cine este Andy Van de Gucht de la Chefi la cuțite

Audițiile de ieri au culminat cu momentul lui Andy Van de Gucht: cucerit de preparatul lui, dar și de experiența și abordarea lui gastronomică, Chef Richard i-a oferit cuțitul de aur. Născut în Belgia cu o mamă româncă, Andy este îndrăgostit de arta culinară, a lucrat peste zece ani în restaurante cu stele Michelin, iar de doi ani gătește pentru Casa Regală a Belgiei.

Recomandări România, victimă colaterală în războiul comercial al lui Trump. Efectele se vor resimți din a doua parte a anului, care sunt domeniile afectate – ANALIZĂ

„Ca să ajung în acest punct al carierei am muncit mult, am sacrificat mult”, a declarat Andy. „Nu-mi pare, însă, rău deloc. Fără sacrificii nu ajungi nicăieri. Când am descoperit bucătăria, m-am îndrăgostit de ea. Și îmi doresc să le transmit oamenilor această pasiune pentru gastronomie”, a mai spus el.

„Merită din plin cuțitul de aur”, a declarat Chef Richard.

„Am citit în ochii lui pasiunea pentru arta culinară. Eu mi-am dedicat viața acestei meserii și simt același spirit cu totul implicat la Andy. Cred că semănăm din multe puncte de vedere și simt deja că avem o chimie”, a adăugat Chef Richard.

Săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, de la 20:30, Chefi la cuțite continuă audițiile, care se apropie de final. Presiunea crește în bucătăria show-ului culinar, pentru că bootcamp-ul este tot mai aproape!

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Statele Unite mai fac un pas în spate în grupul de sprijin internațional pentru Ucraina. Decizia luată de șeful de la Pentagon

Urmărește-ne pe Google News