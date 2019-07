”E supranumit ”Barry White al României”, iar faptul că și-a cunoscut idolul, în urmă cu 20 de ani, cu doar câțiva ani înainte ca acesta să se stingă, a fost poate cel mai de preț cadou. ”De când ne-am cunoscut și până când s-a stins am vorbit mereu, mai ales despre muzică. Încă țin legătura cu familia sa, cu fiica sa cea mică. Acea întâlnire a venit poate ca o recompensă după ce am cântat de mii de ori melodia sa «Just the Way You Are»”, își amintește artistul care, în anii în care a cântat în Occident, a cunoscut marile nume artistice de renume mondial și este bun prieten cu Marcel Avram, cel mai cunoscut român din showbizul mondial.

”Poate că nu nu-mi îndeplineam visurile dacă nu l-aș fi întâlnit în viața mea pe Marcel, unica persoană cu care poți vorbi despre toți marii artiști de pe această planetă și pe care l-am cunoscut personal”.

FOTO L: Johnny Săndulescu (dreapta) alături de fiica sa, Denise Săndulescu și Tom Jones

Trăiește în Germania, dar nu a renunțat la cetățenia româna

Aflat pe patul de spital, în Frankfurt, Germania, oraș în care locuiește încă din anii 80, când a părăsit România, amenințat și amendat de autoritățile comuniste, de vină fiind nonconformismul său, artistul speră ca azi, de ziua sa, să fie externat. ”Nu este nimic grav, am plecat din România săptămâna trecută, m-am programat pentru un control, după o complicație renală. Attfel, îmi pare rău că nu sunt la Cluj-Napoca, să-l văd pe Tom Jones, să mă văd și cu Mark Woodward, fiul său, care-mi este și prieten”, ne-a spus Johnny Săndulescu, care le promite prietenilor că nu se lasă și le va da multe seri cu muzică adevărată.

În anii 70-80 Johnny Săndulescu era unul dintre puținii soliști care aveau aprobare să cânte din repertoriu occidental (ca și regretatul Gil Dobrică), ”zugrăvind” în fața străinilor care vizitau țara noastră altă imagine a societății socialiste. Ajuns la o vârstă la care urcă pe scenă mai degrabă de plăcere, artistul cu dublă cetățenie s-a reapropiat de București, orașul tinereții sale, și datorită faptului că fiica sa, Denisa Didi Săndulescu, se ocupă aici, în calitate de promotor concertistic, de mari evenimente. ”De fiica mea sunt foarte mulțumit. Este un copil bun, muncește enorm, iar munca sa mă face atât de mândru”, adaugă veteranul artist.

