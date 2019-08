Bianca și Alex Bodi s-au căsătorit civil în urmă cu doar câteva zile, într-un cadru restrâns.

„Eu în ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte fericită că am făcut acest lucru și amândoi simțim…nu am cuvinte să exprim. Nici măcar părinții noștri nu au știut, ne-am dorit să fie un eveniment foarte restrâns și amândoi ne-am dorit să nu se afle public, dar asta este. O să afle mama acum și de la voi și părinții lui.

Prietenii noștri care ne-au ajutat să îndeplinim toate… (martori, n.r.). A fost discutată de mai multă vreme (cununia, n.r.). Nu știu…(nuntă, n.r.). Suntem căsătoriți. Eu mă îmbrac în fiecare zi în rochie de mireasă. Acum mergem să luăm masa la restaurant și apoi mergem la sală”, a spus Bianca Drăgușanu la scurt timp după ce a ieșit de la Starea Civilă, pentru Antena Stars, potrivit Spynews.





