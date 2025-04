Pedeapsa primită de Stegarul Dac după ce a împins un jandarm în fața Arestului Central al Poliției

„Astăzi, 1 aprilie 2025, față de bărbatul, în vârstă de 58 de ani, care la data de 31 martie 2025 a împins un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, după ce i s-a restricționat accesul în zona Arestului Central al Poliției Capitalei, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj”, a transmis Poliția Capitalei.

Bărbatul de 58 de ani este Stegarul Dac, cunoscut susţinător al lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

Printre interdicțiile pe care le are după ce a fost pus sub control judiciar, Stegarul Dac nu are voie să participe la proteste, nu are voie să se mai apropie de zona Arestului Central al Poliţiei Capitalei şi trebuie să poarte dispozitiv de monitorizare electronică.