Manuela Hărăbor, cunoscută și îndrăgită de public pentru rolul Simina din filmul „Pădureanca” (1987), a făcut recent câteva dezvăluiri emoționante despre căsnicia și divorțul său din urmă cu 13 ani. Actrița, care a fost căsătorită timp de 17 ani cu omul de afaceri israelian Soli Shaltiel, a povestit despre motivele reale care au dus la separare.

Deși publicul o cunoaște datorită rolului memorabil din „Pădureanca”, puțini știu că Manuela Hărăbor a fost căsătorită prima dată în 1989 cu operatorul Dan Alexandru, însă mariajul lor a fost de scurtă durată, de doar câteva luni.

De ce a divorțat Manuela Hărăbor de Soli Shaltiel

În 1995, actrița l-a întâlnit pe Soli Shaltiel, cu care a avut o relație deosebită, ce a culminat cu o căsătorie de 17 ani. Cei doi s-au cunoscut în București, când Manuela lucra pentru o reclamă la fabrica Confex, iar Soli avea afaceri cu aceasta. După o perioadă de cunoștință, s-au căsătorit și au împărtășit o viață împreună, însă, în cele din urmă, au decis să meargă pe drumuri separate.

„Aia esențială da, s-a întors, relația cu soțul meu, americanul, care era de origine israeliană a fost o relație puternică și foarte intensă și foarte importantă. Din păcate, acolo s-au mai întâmplat niște lucruri care nu au ținut neapărat de neputința lui, sau de neputința mea, sau de dezinteresul unuia sau al altuia.

Era oricum complicat. Eu veneam cu un copil. Copilul meu era un copil special, cred că aici e problema iubirilor în general. Faptul că nu poți să vezi întreaga imagine și oamenii în general sunt pentru fiecare. Fiecare își vede interesul și dorința, negândindu-te că dacă ai iubire, ai și pentru ce te înconjoară și e alături de tine. Și uite că din punctul acesta de vedere nu a mers. Poate și eu am fost mult prea drastică și am ținut cu dinții ca relația să fie totală, incluzându-l și pe copilul meu, poate nu am știut să îmi exprim dorințele foarte bine, cert e că undeva s-a produs ruptura. (…)

Am rămas prieteni în continuare și după ce ne-am despărțit. Și pot spune cu mâna pe inimă, dacă e să dau timpul înapoi, cel mai bun prieten al meu dintotdeauna a fost soțul meu”, a spus Manuela Hărăbor, în podcast-ul „Avangarda”.

Deși au pus punct căsniciei, Manuela Hărăbor a subliniat că, în ciuda separării, Soli rămâne pentru ea cel mai bun prieten, iar relația lor nu a fost influențată de vreun conflict major. Artista a explicat că decizia de a divorța a fost una firească, bazată pe evoluția naturală a relației, și nu pe certuri sau neînțelegeri dramatice.

Secretul unei relații fericite în viziunea Manuelei Hărăbor

De asemenea, a spus care este secretul unei relații fericite: „Nu să îl dai pe brazdă, e valabilă și reciproca. Mă uit acum din ce nu am reușit eu, e o jertfă căsnicia până la urmă, or dacă nu înțelegi lucrul acesta de la început sau nu ai oameni care să spună din afară, că de asta e important, dar deja era târziu, eram măritată și despărțită de două ori, importanța unui duhovnic de exemplu înainte să faci un pas. De ce un duhovnic îi spovedește pe ambii soți, ca o regulă, înainte de a-i cununa? Așa trebuie să faci. Târziu am înțeles lucrurile astea.

Dar într-adevăr e o jertfă să ajungi să te îndrăgostești de un om străin. Te-ai îndrăgostit, e o inflamație așa, de moment. Inflamația aia nu are cum să țină o viață întreagă. Se transformă și capătă o altă consistență. Or dacă tu nu înțelegi că în căsnicie nu trebuie să existe competiție, că odată e unul mai puternic, altădată e celălalt mai obosit, să încerci să schimbi rolurile.

Regulile astea, nu? Să zici «nu, eu niciodată nu o să fac piața, că piața trebuie să o facă bărbatul» și «Nu, nu o să gătesc niciodată, că trebuie să gătească nevasta». Aici deja se ajunge la competiție și lucrul acesta dăunează. Eu cred că e o continuare a rolului fiecărui”, a mai spus actrița.

