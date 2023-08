În prezent, Bogdan Vlădău este căsătorit cu Gina Chirilă și împreună au o fetiță, pe Katia, în vârstă de 3 ani.

Bogdan Vlădău a dat detalii despre practicile șamanice, care i-au schimbat total mentalitatea. „Am trecut prin ceremonii în care am consumat tot felul de plante medicinale, sacramente șamanice. Două din cele mai cunoscute și utilizate provin de la niște broaște din zona Amazonului și din Mexic.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Odată ce o iei pe calea asta nu prea mai e întoarcere. Fie că te duci în direcția asta prin meditație, fie prin rugăciune sau practici șamanice, ajungi la un singur adevăr. Te schimbă profund, dar este foarte greu de spus cum te schimbă. Eu am devenit mai conștient de mine, de greșelile mele, de faptul că toți suntem parte din aceeași energie numită Dumnezeu. Am devenit un om mai înțelept și mai blând.

Până acum am organizat 6 călătorii în Peru. 10 zile durează un retreat, facem 5 ceremonii cu ayahuasca, cu șamanii. Există mai multe tipuri de retreat, în funcție de locație și format. Când stăm împreună, în zilele de pauze, facem tot felul de alte lucruri, grup de rugăciune, yoga. După fiecare ceremonie cu ayahuasca fiecare își povestește experiența, cei care au curaj pot face si baie în Amazon”, a povestit Bogdan Vlădău pentru Unica.

Recomandări „Partidul m-a răsplătit cu funcția, îi sunt recunoscător”. Cum au ajuns doi tineri de la PNL și PSD, fără experiență în domeniu, vicepreședinți într-o instituție-cheie pentru viitorul României

Poate sta izolat timp de 10 zile

Bogdan Vlădău organizează un anumit tip de vacanțe departe de România, în Peru, Costa Rica și în Mexic. „Practic, sunt organizator de retreat-uri acolo. Nu are legătură cu turismul. Dacă vrei, poți să faci și turism, să te duci la Machu Picchu, sau să vezi munții albi din Peru, dar nu e numai Peru, mergem și în Costa Rica, și în Mexic”, spune el.

Sunt niște tratamente foarte bune pentru depresie, anxietate, fie și numai pentru faptul că stai singur 10 zile. Stai singur într-o căsuță mică. În natură, singur-singurel, te vezi cu ceilalți participanți odată la două zile, seara înainte de ceremonie, dar, în rest, ești singur.

Chestia asta creează o conexiune cu natura și cu Dumnezeu mult mai profundă. Ceremoniile șamanice sunt extrem de puternice! E o chestiune pe care trebuie s-o trăiești! E o incursiune în propria ființă! Nu e chiar pentru oricine! Trebuie să fii pregătit pentru așa ceva! Cine are curajul s-o facă e absolut fantastic rezultatul!”, a spus recent Bogdan Vlădău.

„E foarte greu, cu atât mai mult că nu pot comunica deloc, nu ai semnal la telefon, nu poți să comunici de niciun fel! Ăsta a fost cel mai greu lucru, să nu-mi văd fetița 10 zile, să nu pot vorbi cu soția 10 zile”, a mai explicat recent pentru Click Bogdan Vlădău.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Femeia care i-a marcat destinul lui Fuego: 'Am iubit-o nespus și o iubesc în continuare!'

Viva.ro Denise Rifai, refuzată de Nuțu Cămătaru! Care a fost explicația interlopului: 'Dacă m-aș mai naște de zece ori, tot...'

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Vești uriașe pentru milioane de români. Banii intră pe card

Știrileprotv.ro Loredana a povestit în detaliu cum a ucis-o pe Alina. „După aceea, am înjunghiat-o”

Observatornews.ro "Tu ştii ce aveai în geamantan? Cărai un mort". Mărturisirile tulburătoare făcute de taximetristul care a luat-o pe Loredana de la hotel

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro O serie de poze neprelucrate, cu Jennifer Lopez la plajă, s-au viralizat. Anii și celulita n-au iertat-o nici pe ea! Cum arată, de fapt