Bogdan Vlădău organizează un anumit tip de vacanțe departe de România, în Peru, Costa Rica și în Mexic. „Practic, sunt organizator de retreat-uri acolo. Nu are legătură cu turismul. Dacă vrei, poți să faci și turism, să te duci la Machu Picchu, sau să vezi munții albi din Peru, dar nu e numai Peru, mergem și în Costa Rica, și în Mexic”, spune el.

„E cu totul altă lume, nu prea se poate compara America de Sud cu ce este aici. Cultura lor e cu totul alta. Dacă te referi strict la partea spirituală, genul ăsta de retreat-uri te scapă de foarte multe frici, de energii de care nu mai ai nevoie.

Sunt niște tratamente foarte bune pentru depresie, anxietate, fie și numai pentru faptul că stai singur 10 zile. Stai singur într-o căsuță mică. În natură, singur-singurel, te vezi cu ceilalți participanți odată la două zile, seara înainte de ceremonie, dar, în rest, ești singur. Chestia asta creează o conexiune cu natura și cu Dumnezeu mult mai profundă. Ceremoniile șamanice sunt extrem de puternice! E o chestiune pe care trebuie s-o trăiești! E o incursiune în propria ființă! Nu e chiar pentru oricine! Trebuie să fii pregătit pentru așa ceva! Cine are curajul s-o facă e absolut fantastic rezultatul!”, a mai adăugat el despre jobul său, care îl ține uneori departe de familie, de soția Gina Chirilă și de fiica lor.

Se întâmplă uneori să nu le vadă sau să nu vorbească cu ele și 10 zile la rând. „E foarte greu, cu atât mai mult că nu pot comunica deloc, nu ai semnal la telefon, nu poți să comunici de niciun fel!

Ăsta a fost cel mai greu lucru, să nu-mi văd fetița 10 zile, să nu pot vorbi cu soția 10 zile”, a mai explicat pentru Click Bogdan Vlădău.

