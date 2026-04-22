Motivul pentru care Michele Morrone nu-și mai caută numele pe Google: „Am făcut-o în trecut”

În ultimii ani, Michele Morrone a devenit una dintre figurile recunoscute internațional în industria cinematografică și de divertisment, așa că vizita lui în România a generat un interes semnificativ în rândul fanilor. Astfel că, marți, în parcarea unui centru comercial din nordul Capitalei, un număr semnificativ de oameni au venit să-l vadă în carne și oase. Din păcate, nu a putut sta foarte mult în mijlocul fanilor săi, căci era într-un tur alături de cei de la Hell, iar miercuri trebuia să aterizeze la Zagreb, iar apoi, joi, în Budapesta. Am reușit totuși să stăm de vorbă cu el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Întrebat cum își alege proiectele, actorul a răspuns fără existare că, în momentul de față al carierei lui, totul ține de stare și de autenticitate. „Cred că trebuie să se potrivească personalității mele și trebuie să fiu fericit, așa că aleg în funcție de cum simt, pur și simplu să mă simt bine. Atunci cred că este un proiect bun pentru mine. Deci, da, cu siguranță, îmi dau seama că este un proiect bun pentru mine atunci când mă face să mă simt fericit”, a declarat Michele Morrone pentru Libertatea, lăsând să se înțeleagă că succesul nu mai este singurul lucru care îl ghidează.

Într-o industrie în care controlul și ambiția artistică sunt esențiale, Morrone pare să pună libertatea pe primul loc. „Libertatea de a alege e totul. Când ești liber să îți alegi proiectul, există și o provocare. Pentru mine contează să pot alege singur proiectul pe care mi-l doresc”, a mai explicat actorul, sugerând că independența profesională este cheia evoluției sale.

Michele Morrone își ghidează cariera după un principiu simplu: să fie fericit cu alegerile sale

Destul de controversat, mai ales prin prisma filmelor în care a jucat, dar și a relațiilor amoroase, nu a putut să nu îl întrebăm ce înțeleg oamenii greșit despre el și cum ar vrea să schimbe unele percepții. „Chiar nu știu. Asta pot să răspund. Nu m-am gândit niciodată cu adevărat. Sunt foarte concentrat pe munca mea, pe a fi fericit și pe a face proiectele pe care le iubesc, mai mult decât… să mă preocup de, judecățile oamenilor despre mine”, a recunoscut extrem de asumat Morrone, care a completat că preferă să se concentreze pe muncă și pe lucrurile care îl fac fericit, în loc să acorde atenție opiniilor din jur.

Acesta este și motivul pentru care, de ani buni, evită să-și caute numele pe internet și să citească articolele despre el. Chiar îi sfătuiește și pe cei din jurul lui să-i urmeze exemplul. „Am făcut-o în trecut, dar încerc să nu mai fac asta pentru că am văzut multe lucruri nasoale (n.r. – articole). Așa că mai degrabă evit”, a concis Michele Morrone pentru Libertatea.

Video: Ada Cheroiu