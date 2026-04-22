Măsura a fost luată pentru desfășurarea unor lucrări în zona terminalului „Sosiri” al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” (Otopeni).

„Ca urmare a lucrărilor din zona terminalului «Sosiri» al Aeroportului Internaţional «Henri Coandă», autobuzele liniilor 100 și 442 nu vor mai opri în stația «Aeroport Henri Coandă Sosiri».

Măsura intră în vigoare începând de miercuri, 22.04.2026, iar de la această dată și până la finalizarea lucrărilor, vehiculele liniilor 100 și 442 vor opri doar în stația comună «Aeroport Henri Coandă Plecări», care va fi redenumită «Aeroport Henri Coandă», a transmis TPBI.

Călătorii sunt sfătuiți să urmărească platformele oficiale pentru actualizări în timp real despre transportul public: aplicația Info TB, site-ul STB SA și paginile oficiale de social media.

Modificarea va rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor de modernizare, menționează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

