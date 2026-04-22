Deși mulți s-ar aștepta ca vedetele să investească exclusiv în proprietăți, realitatea este diferită pentru unele dintre ele. Tot mai multe celebrități din România aleg să locuiască cu chirie, fie din comoditate, fie pentru flexibilitate sau pentru a fi mai aproape de zonele de interes.

Gina Pistol și Smiley, viață de familie într-un apartament închiriat

Unul dintre cele mai iubite cupluri din România a luat decizia de a renunța la casa din Cernica și de a se muta într-un apartament din București. Noua locuință este spațioasă și adaptată nevoilor familiei, fiind suficient de generoasă pentru cei doi, fiica lor, Josephine, și animalul de companie.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată un apartament modern, cu un hol larg și decorat cu tablouri, semn că au ales un spațiu confortabil și bine organizat.

Alexia Eram, mai mult spațiu și o zonă mai bună

Fiica Andreea Esca a decis să renunțe la apartamentul cumpărat în 2020, unde a locuit timp de trei ani. Deși locuința era cochetă, Alexia Eram și-a dorit mai mult spațiu și o poziționare mai avantajoasă în București, așa că a ales să se mute cu chirie într-un apartament nou.

Apartamentul are un design modern, cu un living spațios, care include și o bucătărie open space. Încăperea este luminată natural de două ferestre mari, acoperite cu draperii gri, și de o lustră multicoloră ce adaugă un strop de personalitate. În living, Alexia Eram a optat pentru o canapea gri și o comodă albă pe care este așezat un televizor.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, decizie luată din cauza traficului

Cei doi au renunțat la casa din Corbeanca și s-au mutat înapoi în Capitală, tot cu chirie. Decizia a venit după luni întregi în care Gabriela Prisăcariu a vorbit despre oboseala cauzată de drumurile lungi și traficul intens. Mutarea le-a oferit mai mult timp și confort în viața de zi cu zi.

Noua casă este amenajată cu mult bun gust, în nuanțe calde de bej, gri și maro, iar mobilierul modern face ca spațiul să fie primitor și funcțional. Canapeaua gri, de exemplu, a devenit rapid locul preferat al lui Tiago, fiul cuplului, care se distrează sărind și jucându-se pe ea. „Tiago zici că a locuit aici dintotdeauna”, a spus Gabriela.

Selly, chiriaș într-un apartament de lux

Selly și iubita sa, Smaranda, locuiesc într-un apartament modern, amenajat după propriul gust. Deși au investit considerabil în design, au ales să rămână chiriași, preferând flexibilitatea în locul unei achiziții imobiliare.

Apartamentul are o suprafață generoasă de aproximativ 200 de metri pătrați și include 3 camere, un living spațios, 3 băi și două balcoane. Una dintre încăperi a fost transformată în biroul lui Selly, în timp ce alta a devenit dressing-ul Smarandei.

„În continuare stăm într-un apartament cu chirie, dar pe care l-am renovat radical. Am făcut foarte multe schimbări în apartament, de la uși la parchet, vopsea. Am schimbat foarte multe lucruri pentru că ne-am dorit să se simtă ca apartamentul nostru și pentru că știm că o să stăm aici pe termen lung, chiar dacă este un apartament în chirie. Acest proiect a fost 99% proiectul ei, ea s-a ocupat de design, furnizori, șantier. Eu m-am implicat foarte puțin”, a spus Selly, pe YouTube.

Cristian Boureanu, lux în chirie

Fostul politician, cunoscut și din participarea la reality show-uri, locuiește într-un apartament de lux din București. Chiria lunară ajunge la aproximativ 1.000 de euro, iar locuința impresionează prin designul modern și spațiul generos.

Cătălin Botezatu, viață în mișcare

Deși deține mai multe proprietăți, Cătălin Botezatu preferă să locuiască cu chirie. Designerul a explicat că nu îi place să rămână prea mult timp într-un singur loc și că stilul său de viață implică mutări frecvente, inclusiv în afara țării.

Cătălin Botezatu deține mai multe case și apartamente în diferite zone ale Bucureștiului, dar și în zona de munte sau la mare. Celebrul designer locuiește cu chirie, pentru că nu îi place să stea foarte mult într-un loc, astfel că se mută destul de des și nu stă mereu în țară. Primul apartament și l-a cumpărat la 18 ani, atunci când a vrut să aibă propria locuință.

„Nu sunt adeptul proprietăților și să fac multe case. În România am început să fiu adeptul să stau așa 2-3 ani într-o locație, poate chiar închiriată, dar să am o priveliște superbă, să mă mut constant. Deși nu vreau să fiu ipocrit, la momentul acesta am proprietăți multe în România: la munte, la mare, în București. Nici măcar nu sunt închiriate cele în care nu stau”, a povestit Cătălin Botezatu pentru EGO.ro.