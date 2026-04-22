România a avut cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025

România continuă să înregistreze cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, acesta situându-se la 7,9% din PIB în 2025, conform datelor. Potrivit raportului Eurostat, România se menține pe primul loc în UE la capitolul deficit bugetar, cu 7,9% din PIB în 2025.

Ce alte state din UE au înregistrat un deficit bugetar ridicat

Alte state cu deficite ridicate sunt Polonia (7,3%), Belgia (5,2%) și Franța (5,1%). În total, 11 țări membre au avut deficite egale sau mai mari de 3% din PIB.

Dintre statele UE, doar Cipru (3,4%), Danemarca (2,9%), Grecia (1,7%) și Portugalia (0,7%) au raportat surplusuri bugetare.

La nivelul zonei euro, deficitul bugetar a scăzut ușor de la 3% în 2024 la 2,9% în 2025. În schimb, media Uniunii Europene a rămas constantă, la 3,1% din PIB.

Datoria publică a României se apropie de 60% din PIB

În ceea ce privește datoria publică, România a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani. Aceasta a ajuns la 59,3% din PIB în 2025, comparativ cu 54,8% în 2024 și 49,3% în 2023. Deși sub pragul de 60% impus de regulile Uniunii Europene, creșterea continuă a datoriei publice este un semnal de alarmă pentru economia României.

În schimb, alte state din Uniunea Europeană au reușit să mențină ponderi mai scăzute ale datoriei guvernamentale în PIB. Cele mai mici niveluri au fost înregistrate în Estonia (24,1%), Luxemburg (26,5%) și Danemarca (27,9%). La polul opus, cele mai mari datorii publice au fost raportate de Grecia (146,1%), Italia (137,1%) și Franța (115,6%).

PIB-ul României a crescut în 2025

Produsul Intern Brut al României a crescut în 2025 la 1.916 miliarde lei, față de 1.760 miliarde lei în 2024 și 1.590 miliarde lei în 2023.

Cu toate acestea, creșterea economică nu a fost suficientă pentru a reduce semnificativ deficitul bugetar sau datoria publică.

România se află sub monitorizare în cadrul procedurii de deficit excesiv (EDP) încă din 2020, iar datele recente subliniază provocările continue ale guvernului de a controla cheltuielile și de a stimula veniturile pentru a respecta regulile fiscale ale Uniunii Europene.

