Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Gheorghe – Cui spui La mulți ani

Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai iubiți sfinți din calendarul creștin ortodox și este prăznuit pe 23 aprilie. Este cunoscut ca purtătorul de biruință, fiind un simbol al curajului, al credinței neclintite și al biruinței binelui asupra răului.

În România și în alte țări ortodoxe, ziua de Sfântul Gheorghe este și zi onomastică pentru cei care poartă numele Gheorghe, George, Georgiana și derivatele lor. Este una dintre cele mai importante sărbători onomastice, foarte răspândită și sărbătorită.

Obiceiul de a trimite mesaje și urări de Sfântul Gheorghe este o tradiție. Oamenii își exprimă astfel respectul, afecțiunea și gândurile bune față de cei care poartă numele sfântului Gheorghe.

Gheorghe

Gelu;

Geluța;

Geluțu;

Geo;

George;

Georgel;

Georgeta;

Georgi;

Georgiana;

Geta;

Gheorghieș;

Gheorghina;

Gheorghița;

Gherghina;

Ghiorghe;

Ghiorghița;

Gica;

Gina.

Mesaje frumoase de Sfântul Gheorghe 2026

La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Îți doresc ca această zi specială să-ți umple sufletul de lumină, iar gândurile să-ți fie mereu senine și pline de speranță. Fie ca fiecare pas pe care îl faci să te ducă mai aproape de împlinirea visurilor tale și să ai mereu puterea de a zâmbi, indiferent de încercările vieții.

Cu ocazia zilei numelui tău, îți transmit cele mai calde urări de bine, sănătate și bucurie. Fie ca viața să-ți ofere nenumărate momente frumoase, iar fiecare zi să fie o nouă șansă de a descoperi fericirea în lucrurile simple și autentice.

La mulți ani, Georgeta/Georgiana! Să porți acest nume cu mândrie și să ai parte de o viață plină de realizări, în care fiecare dorință să-ți prindă aripi. Îți doresc ca liniștea sufletească să te însoțească mereu și să găsești bucurie în fiecare clipă trăită.

Fie ca Sfântul Gheorghe să-ți ocrotească pașii și să-ți aducă în viață echilibru, pace și împlinire. Să ai parte de oameni sinceri alături de tine și de momente care să-ți încălzească inima chiar și în cele mai dificile zile.

La mulți ani de ziua numelui! Îți doresc ca drumul vieții tale să fie presărat cu succese, iar fiecare obstacol să devină o lecție care te face mai puternic. Să nu-ți pierzi niciodată speranța și să crezi în tine cu toată inima.

Fie ca această zi să-ți aducă liniște în suflet și bucurie în inimă, iar viitorul să-ți fie plin de oportunități frumoase. Îți doresc să ai curajul de a-ți urma visurile și răbdarea de a le transforma în realitate. La mulți ani de Sfântul Gheorghe!

La mulți ani! Să ai parte de o viață armonioasă, în care iubirea, sănătatea și fericirea să fie mereu prezente. Fiecare zi să-ți aducă o nouă rază de lumină și un motiv sincer de zâmbet.

Îți doresc ca această sărbătoare să fie începutul unei perioade pline de împliniri și bucurii. Să fii mereu înconjurat de oameni care te apreciază și care îți oferă sprijinul lor necondiționat.

La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Fie ca sufletul tău să fie mereu liniștit, iar gândurile tale să fie pline de optimism și încredere. Să ai parte de reușite pe toate planurile și de clipe care să-ți rămână în amintire.

Îți doresc ca fiecare zi să fie o binecuvântare și fiecare vis să devină realitate. Să ai parte de sănătate, putere și înțelepciune în toate deciziile pe care le vei lua. La mulți ani de Sfântul Gheorghe!

La mulți ani! Fie ca această zi să-ți aducă inspirație și energie pentru noi începuturi. Să ai mereu în suflet dorința de a merge mai departe și curajul de a depăși orice provocare.

Cu ocazia zilei numelui tău, îți doresc o viață plină de sens, în care fiecare moment să fie trăit cu bucurie și recunoștință. Să ai parte de armonie și echilibru în tot ceea ce faci. La mulți ani de Sfântul Gheorghe!

Fie ca Sfântul Gheorghe să-ți fie alături și să-ți lumineze calea în fiecare zi. Îți doresc să găsești fericirea în lucrurile simple și să ai mereu motive să zâmbești.

La mulți ani! Să ai parte de un drum lin și frumos în viață, plin de realizări și satisfacții. Fie ca toate eforturile tale să fie răsplătite pe măsura dorințelor tale.

Îți doresc ca această zi specială să-ți aducă multă bucurie și liniște sufletească. Să fii mereu înconjurat de iubire și să simți aprecierea celor din jur. La mulți ani de Sfântul Gheorghe!

La mulți ani de ziua numelui! Fie ca fiecare clipă să-ți aducă o rază de lumină și fiecare zi să fie un nou început plin de speranță și oportunități.

Să ai parte de sănătate, fericire și împliniri pe toate planurile. Fie ca viața să-ți ofere momente de neuitat și oameni care să-ți fie aproape la fiecare pas.

Îți doresc să ai mereu puterea de a merge înainte și înțelepciunea de a face alegerile potrivite. Fie ca această zi să-ți aducă liniște și bucurie. La mulți ani de Sfântul Gheorghe!

La mulți ani! Fie ca sufletul tău să fie mereu plin de speranță, iar viața să-ți ofere nenumărate motive de fericire și împlinire.

Cu ocazia acestei zile, îți doresc să-ți păstrezi mereu optimismul și dorința de a reuși. Să ai parte de succes în tot ceea ce îți propui. La mulți ani de Sfântul Gheorghe!

Urări frumoase de Sfântul Gheorghe

Mesaje de Sfântul Gheorghe

O viaţă plină de împliniri şi de realizări. La mulţi ani, Geta!

Dragă Georgeta, îţi doresc o zi onomastică nemaipomenită şi să fii din ce în ce mai mult iubită. La mulţi ani!

Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale. La Mulţi Ani de Sfântul Gheorghe!

Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire şi prosperitate. La mulţi ani!

E o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui ta si de aceea este o zi speciala! La Mulți Ani!

Zâmbește și să ai parte de toată distracția și emoția specifică acestei zile, iar întreaga zi să îți fie binecuvântată cu fericire, bucurie, raze de soare și prietenie. La mulți ani!

Așa cum soarele luminează pentru toată omenirea așa și tu ne luminezi nouă viața. La mulți ani sănătoși și fericiți.

Fie-vă viața senină ca răsăritul de soare, iar sufletul mereu curat și tânăr ca roua de pe flori. O zi de neuitat care să țină o viață! La mulți ani.

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Gheorghe cât mai frumoasă!

Cu ocazia zilei Sfântului tău, îţi doresc sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

De ziua ta îți doresc să fii la fel de fericit precum mă faci pe mine să fiu. Să ai o aniversare frumoasă astăzi, de Sfântul Gheorghe.

Sunt cea mai norocoasă femeie din lume pentru că te am alături. La Mulți Ani, iubitul meu, de Sfântul Gheorghe!

Îți doresc toată fericirea din lumea, toată dragostea de pe pământ și tot norocul din univers! La mulți ani fericiți.

Îți doresc multă fericire, noroc și sănătate! La mulți ani de ziua onomastică.

Multă dragoste, îmbrățișări strânse și gânduri bune îți trimit. La mulți ani de Sfântul Gheorghe.

Felicitări și mesaje pe care să le trimiți de Sfântul Gheorghe 2026

La mulţi ani Gheorghe! Astăzi de ziua ta onomastică îţi doresc toată fericirea posibilă, iar aceasta să fie aprinsă în sufletul tău neîncetat!

O primăvară şi o viaţă frumoasă îţi doresc. La mulţi ani!

Îți urez „La mulți ani” pentru că porți acest nume și fie ca Sfântul Gheorghe, pe care îl reprezinți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și liniștea interioară.

Este minunat să știi că cineva te place, cineva se gândește la tine, cineva are nevoie de tine, dar e și mai minunat să știi că există cineva care nu-ți uita niciodată ziua de nume. La Mulți Ani, Georgiana!

Îți doresc ca de ziua numelui tău să ți se împlinească toate dorințele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viață și îți urez un sincer La Mulți Ani!

Ziua numelui să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii! LA MULȚI ANI!

Mesaje și urări de Sf. Gheorghe

În zi de mare sărbătoare a Ortodoxiei, pentru că purtați numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, vă urez multă sănătate și fericire!

Fie că această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese și realizări. Sfântul Gheorghe, al cărui nume îl porți, să te ocrotească și să te călăuzească mereu. La Mulți Ani!

La mulţi ani cu veselie / Sănătate pe vecie / Casă plină de bucate / Dragoste pe săturate / Bani la greu / Noroc cu carul / La mulţi ani şi sus paharul!!

Fie ca începând cu această zi toate necazurile să te ocolească, dragostea la tine în suflet să poposească fără să mai plece, să ai doar zile însorite și pline de bucurie. La mulți ani!

Felicitări cu ocazia aceastei zile. Îţi urez să fii mereu sănătos, energic şi plin de bucurie. La mulţi ani, Gheorghe!

Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunată și un an plin de realizări. La mulți ani de ziua numelui!

Tot ce-ţi dorești, tot ce-ţi lipseşte şi-ţi foloseşte, sănătate, prieteni adevăraţi şi multă bucurie! La mulți ani

De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi tot binele din lume. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Mesaje și urări pentru credincioși de Sfântul Gheorghe

La mulți ani! Fie ca Domnul să-ți fie lumină pe drum și pace în suflet, iar fiecare zi să-ți aducă binecuvântări neașteptate și bucurii curate. Să mergi mereu cu credință și inimă liniștită înainte.

De ziua Sfântului Gheorghe, îți doresc ca biruința binelui asupra răului să se regăsească și în viața ta, iar credința să-ți fie scut în orice încercare.

La mulți ani! Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință, să te ocrotească și să-ți dăruiască puterea de a trece peste orice obstacol cu nădejde în Dumnezeu.

Fie ca Sfântul Gheorghe să-ți fie ocrotitor în fiecare zi, iar viața ta să fie plină de lumină, curaj și binecuvântări de la Dumnezeu.

De ziua Sfântului Gheorghe, îți doresc ca harul lui Dumnezeu să te însoțească și să-ți umple inima de pace și curaj sfânt.

La mulți ani de ziua numelui tău! Să-ți fie viața o luptă frumoasă câștigată prin credință, curaj și iubire de Dumnezeu.

Fie ca Sfântul Gheorghe să-ți fie pavăză și călăuză, iar Dumnezeu să-ți dăruiască liniște și bucurii curate în suflet.

La mulți ani! Să ai parte de biruință asupra încercărilor vieții, așa cum Sfântul Gheorghe a biruit prin credință și curaj.

De Sfântul Gheorghe, îți doresc ca lumina credinței să nu se stingă niciodată în sufletul tău și să te călăuzească mereu.

La mulți ani! Fie ca Sfântul Gheorghe să-ți dăruiască putere în slăbiciuni și nădejde în orice clipă grea a vieții.

