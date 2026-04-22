Percheziții la Consilii Județene și firme de construcții

Ancheta vizează activități derulate în perioada 2022-prezent, în special la nivelul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Consiliul Județean Sălaj.

Procurorii suspectează infracțiuni de corupție și spălare de bani în legătură cu atribuirea unor contracte publice.

Perchezițiile au avut loc inclusiv la sediul CJ Bistrița-Năsăud și la locuința președintelui instituției, Radu Moldovan, care a fost dus la audieri. De asemenea, mai mulți angajați ai instituției au fost preluați de anchetatori.

În paralel, Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, a declarat: „La sediul Consiliului Județean Sălaj au loc verificări efectuate de către organele de cercetare. Instituția noastră manifestă o deschidere totală și colaborează pe deplin cu autoritățile, punându-le la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru bunul mers al anchetei. Vă asigurăm că activitatea administrativă a instituției se desfășoară în parametri normali”.

Ancheta vizează și percheziții la patru firme din Bistrița-Năsăud, în dosarul legat de posibile fapte de corupție și achiziții publice: Frasinu, Dimex 200 SRL, Stargate și Dimex Construcții.

Cine este Traian Larionesi

Traian Larionesi este un milionar din Bistrița-Năsăud, cunoscut pentru contractele numeroase cu statul, dar și pentru controversele din jurul activităților sale din domeniul forestier.

Firma sa, Frasinul SRL, este implicată, în asociere cu alte companii, în contracte publice de peste 350 de milioane de euro, doar în acest an, potrivit datelor din platforma de achiziții publice.

Traian Larionesi - afacerist din Bistrița Năsăud
Traian Larionesi, supranumit „Fierăstrăul codrilor"

Datele din SEAP, arată că firma Frasinul a obținut peste 80 de contracte în perioada 2018-2026. Valoarea acestora trece de 4,9 miliarde de lei, aproximativ un miliard de euro, potrivit Cotidianul.

Traian Larionesi este asociat unic al firmei Frasinul, iar administrator este Ionuț-Cristian Larionesi (25 de ani).

Compania a avut anul trecut peste 200 de angajați, o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro și un profit net de aproximativ două milioane de euro, relatează Economedia.

În total, de la Consiliul Județean Bistrița Năsăud, firma a obținut 12 contracte, iar cu CJ Sălaj a avut 3 contracte.

Dinu Iancu-Sălăjanu alături de Traian Larionesei
Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj alături de Traian Larionesei, 2022

Firma Frasinul, implicată în construcția centurii Comarnic

Frasinul SRL este liderul unei asocieri care construiește centura ocolitoare a orașului Comarnic, un proiect de circa 6 kilometri finanțat din fonduri europene, în valoare de aproape 48 de milioane de euro.

Contractul a fost atribuit prin licitație publică, în condițiile în care o singură ofertă a fost declarată admisibilă, criteriul de selecție fiind „raportul calitate-preț”.

Lucrările au început pe 6 noiembrie 2023, însă nu s-au încheiat până acum. Drumul ar putea fi gata în vara acestui an.

Marcel Ciolacu, împreună cu Traian Larionesei
Marcel Ciolacu, împreună cu Traian Larionesei, pe care Ciolacu l-a invitat în PSD.

Dosar mai vechi: trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri europene

Omul de afaceri Traian Larionesi și firma sa nu sunt la primul contact cu procurorii anticorupție. 

În octombrie anul trecut, Direcția Națională Anticorupție Cluj i-a trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri europene de aproape un milion de euro pe Traian Larionesi și firma sa, Frasinul.

Potrivit anchetatorilor: „În perioada 2014-2015 (…) administratorii celor două societăți ar fi pus la dispoziția reprezentanților celor două comune mai multe documente nereale (…)”.

DNA mai arăta că documentele vizau inclusiv:

  • „proveniența pietrei sparte (…) o parte din acest produs (…) ar fi fost exploatat fără drept”
  • „constructorul care ar fi efectuat în realitate majoritatea lucrărilor (…) activitatea ar fi fost subcontractată fără drept”

„Aceste demersuri ar fi avut ca rezultat prejudicierea, de către cei doi oameni de afaceri, a bugetului UE cu suma de 4.156.577 lei și a bugetului Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în sumă de 34.122 lei”, arată DNA într-un comunicat de presă din noiembrie 2022.

Prejudiciul estimat: peste 4,1 milioane de lei din fonduri europene.

Controverse și scandaluri publice

Traian Larionesi, supranumit „Fierăstrăul codrilor”, a devenit cunoscut la nivel național după un reportaj Pro TV din 2018 care arăta cum un utilaj al firmei sale toca bușteni sănătoși în pădure și îi transforma în rumeguș.  

De asemenea, numele său a apărut în presă după ce s-a pozat cu animale sălbatice ucise în partide de vânătoare în Africa și Asia, dar și legat de un dosar DNA al fostului șef al IPJ Bistrița, Ovidiu Mureșan.

Un barbat langa un tigru ucis la vânătoare și lângă o antilopa, in Africa
Traian Larionesi cu animalele sălbatice ucise în partide de vânătoare în Africa și Asia

Procurorii susțineau că i-ar fi dat polițistului un autoturism de teren şi o armă de vânătoare de 17.000 de lei, însă afaceristul a scăpat de acuzațiile de dare de mită.

„Comisarul şef Mureşan Ioan Ovidiu, împreună cu finul său, comisarul şef Hasnăş Roberto protejează activităţile ilicite desfăşurate de Larionesi Traian, împiedicând ofiţerii şi agenţii de poliţie din subordine să controleze mijloacele de transport care aparţin societăţilor comerciale controlate de acest om de afaceri sau împiedicându-i să aplice măsurile legale de sancţionare, în cazurile în care au fost constatate ilegalităţi”, se preciza în referatul procurorilor. 

Presa locală, îl numește pe Traian Larionesi un apropiat al șefului CJ Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, vizat și el de perchezițiile DNA de miercuri, 22 aprilie.

De altfel, Traian Larionesi a fost desemnat cetățean de onoare al județului Bistrița-Năsăud chiar de Radu Moldovan, în 2022.

Cele 69 de percheziții DNA au avut loc în mai multe județe, dar și în Franța, prin intermediul unui ordin european de anchetă, cu sprijinul autorităților internaționale.

