Programul lui Grindeanu de astăzi este:

ora 9.00 – consultări la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, alături de delegația PSD (Claudiu Manda și Marian Neacșu)

ora 11:00 – discuție la biroul său de la Camera Deputaților cu sindicatele: CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR, CSN Meridian

ora 12:30 – discuție la biroul său de la Camera Deputaților cu patronatele: Confederația Concordia și Confederația patronală IMM România

Deocamdată, președintele PSD nu a stabilit ora la care va avea loc Biroul Permanent Național în care se va decide ca cei 6 miniștri social-democrați să fie retrași, dar cel mai probabil ședința va fi convocată în cursul după amiezii sau spre seară, pentru a se cunoaște și deznodământul consultărilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

În total, în Guvernul condus de Ilie Bolojan sunt 16 miniștri. Cei 6 miniștri PSD care pot demisiona sunt: Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Reamintim că social-democrații au cerut luni, 20 aprilie, părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil, adică 97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru.

Foarte important, Bolojan a spus că nu își va da demisia de la șefia Executivului, indiferent de demersurile PSD. Mai mult, președintele Partidului Național Liberal a anunțat ieri, 21 aprilie, că liberalii rup coaliția cu social-democrații, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de PSD, care i-a dat ultimatum 72 de ore să plece, în caz contrar urmează retragerea miniștrilor și apoi o moțiune de cenzură.

