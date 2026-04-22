O copilărie grea și o viață începută în lipsuri

Viața Vesnei nu a fost niciodată una ușoară. A crescut fără stabilitate, fără sprijin real din partea părinților și, după cum spune chiar ea, „într-o kafană”, adică o combinație între cârciumă, bar și restaurant. Părinții ei erau despărțiți, iar copilăria a fost marcată de absență, boală și pierderi. Tatăl, muzician, ducea o viață dezordonată, iar după moartea lui, când Vesna avea doar 9 ani, situația s-a schimbat complet.

Mama, pe care o cunoscuse cu puțin timp înainte, s-a întors atunci în viața ei. Dar nici această perioadă nu a durat mult. Femeia s-a îmbolnăvit și a murit de cancer, lăsând-o pe Vesna complet singură.

„Am rămas copil, fără niciun venit”

A fost momentul în care a început să muncească, încă de la 12-13 ani. La început, spăla pahare, pentru că altceva nici nu avea voie să facă la vârsta aceea.

În toată acea perioadă grea, la un moment dat, norocul i-a surâs și a cunoscut o familie care trăia de mult timp în Germania. Relația s-a legat rapid, iar oamenii au ajutat-o să plece din țară.

Nu a fost o adopție oficială, dar, în cuvintele ei, „au spus: vei fi a noastră”. Și chiar așa a fost. Vesna a ajuns să locuiască în casa lor din Germania și a rămas acolo. Familia era înstărită și i-a oferit stabilitate, dar și libertate totală. Chiar și astăzi, spune că trăiește în aceeași locuință.

A descoperit o avere ascunsă sub pat și viața ei s-a schimbat

Totul s-a întâmplat în 2017, la scurt timp după moartea femeii pe care o considera mama ei. După zile întregi în care nu a avut puterea să facă nimic în casă, Vesna a decis, într-un final, să schimbe lenjeria de pat.

„Am ridicat cearșaful și am văzut ceva învelit în hârtie. Nu mi-a venit să cred. Eram beată, credeam că mi se pare”, își amintește ea. Pentru că moartea femeii care o crescuse o afectase profund și începuse să bea tot mai mult, până când s-a îmbolnăvit. A reușit să se oprească mulți ani mai târziu.

A revenit de mai multe ori să verifice dacă este real. Abia după ce a deschis pachetele a înțeles că în față avea enorm de mulți bani.

„Toate erau bancnote de 100 și 200 de euro. Nu știam cât sunt. Erau bani de două-trei apartamente”, spune femeia care mărturisește că nu știe nici astăzi dacă banii au fost lăsați intenționat sau pur și simplu uitați acolo.

De la șoc la risipă: „Viața e una, hai să trăim”

După descoperire, lucrurile au luat rapid o turnură pe care nici ea nu o anticipa. În loc să investească sau să pună bani deoparte, Vesna a început să cheltuiască.

„Zi de zi, cheltuieli, ieșiri, oameni în jurul meu… Toți îți sunt prieteni când ai bani”, povestește ea.

Femeia spune că lipsurile din copilărie au avut un rol important în acest comportament al ei. Nu avusese niciodată nimic, iar atunci când a avut bani, a simțit nevoia să recupereze tot. A plătit mese, băuturi, a oferit bani altora și a trăit fără limite.

„Eram regina. Eu plăteam tot, pentru toată lumea”, spune ea.

Prietenii au dispărut odată cu banii: „Dacă știam atunci ce știu acum…”

Pe măsură ce banii s-au terminat, și realitatea s-a schimbat iar oamenii din jur au început să dispară, unul câte unul.

„Când nu mai ai bani, rămân foarte puțini. Îi numeri pe degete”, spune Vesna.

Recunoaște că a împrumutat sume mari și că o parte dintre ele nu i-au mai fost returnate nici până astăzi.

„Și acum mai am de recuperat vreo 5.000-6.000 de euro”, spune ea.

Privind înapoi, femeia spune că ar fi făcut complet diferit lucrurile.

„Aș fi cumpărat două apartamente, aș fi investit, aș fi avut grijă de mine”, spune ea.

Recunoaște că, la momentul respectiv, nu a știut cum să gestioneze banii.

„Am avut totul și nu am știut să păstrez nimic”, spune sincer.

De la o viață de lux la muncă de la jos

După ce a rămas fără bani, viața s-a schimbat complet și a fost nevoită să muncească pentru prima dată în mod constant. A lucrat în agricultură, apoi la grătar, iar banii câștigați se duceau rapid, pentru că stilul de viață nu se schimbase imediat.

„Nici salariul nu îl prindeam. Trăiam la fel”, spune ea.

Astăzi însă, Vesna vorbește deschis despre tot ce a trăit și nu încearcă să ascundă greșelile.

„Banii sunt o treabă complicată. Nu poți trăi fără ei, dar nici nu îți cumpără sănătatea sau viața”, spune ea.

Recunoaște că cea mai mare lecție a fost legată de oameni.

„Dacă vrei să scapi de cineva, împrumută-i bani”, spune, cu un zâmbet amar.

Povestea ei rămâne una rară și greu de imaginat: o avere descoperită întâmplător, risipită rapid și o viață luată de la capăt. Acum, a înțeles că banii îți pot schimba viața, dar nu întotdeauna în direcția la care te aștepți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE