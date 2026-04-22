După tonul vocii, Sorin Grindeanu părea obosit, plictisit, cu un aer ofuscat: „Ce mă deranjează ăștia de la Radio România!”. Alexandra Andon, o ziaristă cu bogată experiență în domeniul politic și unul dintre cei mai buni moderatori ai radioului public (părerea mea!), și-a făcut „temele” pentru acest interviu.

După zece minute de dialog plictisitor, Alexandra Andon a încercat să afle de la șeful PSD care sunt lucrurile din programul de guvernare al Coaliției care n-au fost îndeplinite și care sunt nemulțumirile PSD legate de neîndeplinirea acestui program. O întrebare la obiect. Grindeanu a răspuns în stilul său alunecos și gomos.

Schimbul de replici vizat se petrece în jurul minutului 13:

Sorin Grindeanu: „Păi, haideți să vă spun cu începutul! Noi am acceptat să venim în această majoritate spunând două lucruri: nu dorim să scadă veniturile românilor. S-a întâmplat lucrul ăsta și, dacă vreți, detaliem. În al doilea rând, că nu dorim să scadă nivelul investițiilor naționale sau locale. S-a întâmplat și asta. Vi se pare că este îndeplinit programul?”

Alexandra Andon (insistă): „Care părți din program…?”

Sorin Grindeanu: „V-am dat două exemple…”

Alexandra Andon: „La ce puncte din program sunt cuprinse?”

Sorin Grindeanu (opărit): „Acuma vreți să vă spun pe de rost: «la capitolul patru, alineatul trei»…”

A fost momentul în care șeful PSD s-a enervat. Nu era pregătit să recunoască faptul că habar n-are ce scrie în programul de guvernare al Coaliției și nici nu se aștepta la „tupeul” ziaristei de la radioul public de a-i cere să nominalizeze care puncte n-au fost îndeplinite de guvernul Bolojan. La interviurile de la România TV și Antena 3 CNN nu pățește un asemenea afront.

Alexandra Andon i-a citat din programul de guvernare, încă o dovadă că ziarista s-a pregătit.

Alexandra Andon: „«Reducerea cu 20% a anvelopei salariale a autorităților administrației publice centrale față de nivelul anului 2024». Este un exemplu din programul de guvernare. A fost îndeplinit sau nu?”

Sorin Grindeanu (ezitant): „Pentru anul 2025, în mod sigur nu, nu…”

Alexandra Andon (nu se lasă): „Deci trebuia și mai mult redus”

Sorin Grindeanu (iritat): „Nu s-a redus deloc în 2025. De aceea vă întreb: care reformă a fost făcută până acum, în zece luni de guvernare?”

Sigur, când nu ai un răspuns, apelezi la o întrebare – un truc vechi și penibil. Ziarista îl prinsese la colț și era decisă să nu-i dea drumul.

Alexandra Andon: „Care reforme v-ați fi dorit să fie implementate?”

Grindeanu a dat un răspuns de șmecheraș, orientându-se la fața locului.

Sorin Grindeanu: „Reformele administrației publice locale…”

Alexandra Andon: „Care să însemne…?”

Sorin Grindeanu: „Care să însemne altceva decât concedieri colective. Să însemne comasări de UAT-uri, să însemne digitalizare, să însemne, de exemplu, creșterea calității serviciilor publice, fiindcă altfel, dacă dau doar oameni afară, vorbim de concedieri publice…”

Bla-bla-urile lui Grindeanu. Dar, în finalul răspunsului, șeful PSD a aruncat o amenințare voalată:

Sorin Grindeanu: „Dacă pe dumneavoastră vă dă afară Radio România Actualități, nu e reformă, e concediere (subliniere P.B.)… Zic și eu.”

O amenințare de mafiot. Alexandra Andon a reacționat elegant; probabil a avut de-a face, în cariera sa, cu mulți mârlani din politica românească.

Alexandra Andon (blocată): „Da… Nu știu de ce dați acest exemplu…”

Sorin Grindeanu: „Am dat așa…”

Un răspuns ipocrit, pentru că nu-l duce capul la altceva: „Am dat așa…”. Ce poate să spună această cocotă politică, ce a trăit toată viața pe banii altora? El știe doar să amenințe când nu-i convine ceva. Mesajul individului nu a fost să explice ce înseamnă reforma, pentru că nici în visele lui cele mai frumoase el și partidul său de lipitori n-au făcut vreo reformă, ci să transmită o amenințare: „Ai grijă ce mă întrebi, ca să nu fii dată afară, într-un plan de concediere și nu de reformă”. Deplorabil comportament!

Alexandra Andon a răspuns cu ironie, dar vizibil afectată, la explicația lui Grindeanu – „Am dat așa…”: „Așa, din întâmplare… Sigur că da… Bun. (își revine.) Haideți să revenim și la această ediție, la tema ediției noastre. Veți depune în Parlament proiecte de lege pentru a susține aceste reforme pe care spuneți că nu au fost îndeplinite?”

Răspunsurile lui Grindeanu nici nu mai contează după acest derapaj. Locul său natural este la România TV și Antena 3 CNN; acolo sunt destui chelneri care îi onorează comenzile fără crâcnire.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE