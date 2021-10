Motivul pentru care Brigitte și Florin Pastramă au ajuns la psiholog. „Nu mai am viața pe care am avut-o până la 40 de ani”

În cadrul reality show-ului pe care îl au la Antena Stars, Brigitte și Florin Pastramă au luat decizia de a merge la psiholog pentru a-și rezolva problemele pe care le au în relație. Se înțeleg destul de bine, dar vor să depășească orice neînțelegeri. Mai există tachinări între ei, căci de la început, din emisiunea „Ferma” de la Pro TV, au avut o poveste de dragoste cu năbădăi.

Cei doi au mers la psiholog tocmai pentru a înțelege fiecare hop al căsniciei lor.

Florin Pastramă s-a arătat mulțumit de viața pe care o are acum alături de Brigitte, după cum a și declarat. „Chiar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a trimis-o pe Brigitte, a fost ca Făt-Frumos. Cât alții creșteau în 10 ani, eu am crescut într-un an spiritual.

Sunt foarte bine, sunt foarte fericit și nu mai am viața pe care am avut-o până la 40 de ani, în care totul se încadra numai la bani, aveam bani și totul se cumpăra. Am înțeles că lucrurile astea nu sunt importante, cele mai importante sunt sufletul și credința, iar atunci totul vine de la Dumnezeu. Dacă Brigitte nu era o persoană impulsivă, cu siguranță nu m-aș fi schimbat”, a spus Florin Pastramă, conform spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recent, au avut loc percheziţii la Brigitte şi Florin Pastramă, într-un dosar cu măşti de lux contrafăcute. Brigitte Pastramă a fost discretă în declarații, nu a vrut să ofere prea multe detalii, ci doar să lămurească faptul că nu ei au fabricat măștile. Ea a ținut să mai sublinieze faptul că prețul unei măști nu era între 21 de lei și 70 de lei, cum s-a vehiculat, ci 9,9 lei.

„Nu doresc să vorbesc prea mult despre acest subiect. Credeau că noi fabricăm măști. Noi le-am vândut legal. Prețul unei măști nu este de 70 de lei cum se zice, ci de 9,9 lei. Măștile au fost scoase la vânzare pe unul dintre cele mai mari magazine online din România. Nu știam că nu se vând cu semnele noastre”, a spus ea la vremea respectivă.

Citeşte şi:

Cu ce se ocupă Alexia Eram. Fiica Andreei Esca își câștigă singură banii: „Părinții mei m-au educat că trebuie să muncesc”

De ce nu se vaccinează țara? „O ocazie imensă de a sfida Puterea”

INTERVIU. Politologul Ioan Stanomir: Nu e exclus ca PSD să susțină un nou guvern Cîțu, ca să compromită definitiv PNL și pe Iohannis

PARTENERI - GSP.RO Singura condiție pusă de Reghecampf la divorț! Anamaria Prodan a izbucnit în râs: „Are așa, niște chestii! Și?!”

Playtech.ro BOMBĂ! Singura soluție SALVATOARE pentru ieșirea României din criza sanitară. Rafila a făcut anunțul

Observatornews.ro Povestea dispariției Andreei, copila de 5 anișori găsită îngropată sub casa tatălui, după 15 ani, în Neamț

HOROSCOP Horoscop 21 octombrie 2021. Săgetătorii s-ar putea să se confrunte cu situații neplăcute la serviciu

Știrileprotv.ro Protest inedit la Roma. Fostele stewardese de la Alitalia s-au dezbrăcat în centrul capitalei în semn de protest

Telekomsport Frumoasa sportivă a ţării, şocată după ce şi-a făcut analizele. Ce rezultat a citit: "Homosexualitate, risc ridicat". "Diagnosticul" medicului a bulversat-o

PUBLICITATE Curățarea nu este același lucru cu dezinfectarea. Află care sunt diferențele