Prima emisiune televizată de stand-up din România își face debutul în grila Antenei 1 în această lună, pe data de 29 mai.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Emisiunea a fost scoasă din grilă în luna februarie, înainte să fie difuzată la TV

„Stand-up Revolution”, emisiunea de la Antena 1, care urma să aibă premiera pe 16 februarie, la ora 21.30, a fost scoasă din grilă înainte să fie difuzată la TV.. Teo, comediantul care face parte din acest proiect, a avut o reacție ironică pe rețelele de socializare, la vremea respectivă.

„Dragii noștri, vă mulțumim că ne-ați urmărit și ați fost lângă noi în acest prim sezon. Am râs, am lăcrimat, ne-am bucurat și ne-am emoționat împreună. Ne-am făcut prieteni noi și am uitat vrăjmășii vechi. E însă timpul să ne oprim. Sperăm să rămânem în inimile voastre, ale telespect… Ce zic eu, ale PRIETENILOR noștri! Vă iubim”, este mesajul ironic postat de Teo pe Facebook.

