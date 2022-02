Telespectatorii așteptau cu sufletul la gură să înceapă show-ul „Stand-up Revolution”, fiind prima emisiune televizată de stand-up din România. Patru nume cu greutate – Teo, Vio, Costel şi Dan Badea – erau pregătite să descopere viitoarea mare senzaţie din domeniu, însă show-ul a fost scos din grila Antena 1.

„Începând din 16 februarie, în fiecare miercuri, de la 21.30, la Antena 1, prezentatorii vor avea sarcina grea de a sprijini și de a susține atât concurenți care nu au mai urcat vreodată pe o scenă de stand-up, cât și nume cunoscute, care își fac curaj în speranța că vor primi ocazia de a intra în echipa unuia dintre cei patru jurați și chiar de a apărea într-un spectacol alături de aceștia”, anunțau în urmă cu două zile cei de la Antena 1 într-un comunicat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Acum, emisiunea a fost scoasă din grilă înainte de a avea loc marea premieră la Antena 1. În locul show-ului a fost programat un film, „Prințul Persiei”. Teo, cel care era jurat la „Stand-up Revolution”, a avut o primă reacție după ce s-a luat decizia ca emisiunea să nu mai apară pe post.

„Dragii noștri, vă mulțumim că ne-ați urmărit și ați fost lângă noi în acest prim sezon. Am râs, am lăcrimat, ne-am bucurat și ne-am emoționat împreună. Ne-am făcut prieteni noi și am uitat vrăjmășii vechi. E însă timpul să ne oprim. Sperăm să rămânem în inimile voastre, ale telespect… Ce zic eu, ale PRIETENILOR noștri! Vă iubim”, este mesajul ironic postat de Teo pe Facebook.

GSP.RO EPIC FAIL! Anamaria Prodan chiar e regina Photoshopului! S-a „băgat” pe fals în poza de la transferul lui Stanciu în China

Playtech.ro ȘOC! Cine e în spatele lui George Simion și a lui AUR! Dragnea a anunțat BOMBA

Observatornews.ro "Un animal. A omorât-o pe Cristina". Filmul crimei înfiorătoare din Botoşani: Ucigaşul şi-a premeditat fapta pas cu pas

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2022. Racii se pot simți luați pe sus de emoții intense, de situații pe care nu le pot controla

Știrileprotv.ro Scene apocaliptice: Momentul în care sute de mierle se prăbușesc din cer, peste casele oamenilor. VIDEO

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE PINKO, COFFEE, TEA, ME?