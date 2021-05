Cântăreața Demi Lovato a anunțat că e persoană non-binară. Ce înseamnă asta

Pe 19 mai, cântăreaţa Demi Lovato a încărcat un video de aproximativ două minute în care a făcut dezvăluirea neașteptată. „Astăzi este o zi în care sunt atât de fericită să împărtăşesc mai multe din viaţa mea cu voi”, a început artista confesiunea.

Demi Lovato a privit direct în camera de filmat și a anunțat cu zâmbetul pe buze că e persoană non-binară.

„Sunt mândră să vă anunţ că mă identific ca non-binar şi îmi voi schimba oficial pronumele în they/ them. Simt că asta reprezintă cel mai bine fluiditatea pe care o simt în exprimarea mea de gen”, a declarat vedeta.

Ea a mai susținut în mediul online că a ajuns să îşi înţeleagă identitatea de gen după ce a petrecut un timp de „vindecare şi autoreflecţie” anul trecut.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. Ive spent the majority of my life growing in front of all of you… youve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo — Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021

În clipul încărcat de cântăreață recent pe Twitter se poate observa că aceasta și-a schimbat și tunsoarea, înainte purta părul lung, pe spate, acum s-a tuns foarte scurt. Artista poartă acum și un cercel în nas.

Demi Lovato

Non-binaritatea este un termen folosit pentru a descrie persoanele ce experimentează o identitate de gen care nu este exclusiv feminină sau masculină, scrie clickpentrufemei.ro.

Așadar, o persoană non-binară poate să aibă o identitate de gen fluidă, atunci când tranzitează între două sau mai multe genuri; poată să nu aibă nicio identitate de gen sau poate să aibă oricare altă identitate de gen care nu a primit, încă, o denumire anume.

Demi Lovato nu e prima persoană publică care a anunțat că e non-binară, și cântărețul Sam Smith, în 2019, a dezvăluit că e așa.

„Nu te identifici cu niciun gen. Eşti cine eşti tu. Eşti propria ta creaţie specială. Aşa văd lucrurile. Nu sunt nici femeie, nici bărbat. Cred că mă regăsesc undeva între cele două.”, spunea artistul în mediul online.

Foto: Hepta

