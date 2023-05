La prima semifinală Eurovision 2023 care a avut loc marți, 9 mai, reprezentanta Norvegiei a avut numărul 1 în concurs. Alessandra a urcat încrezătoare și zâmbitoare pe scena de la Liverpool, unde a interpretat melodia „Queen of Kings”.

Îmbrăcată într-o ținută foarte extravagantă, cântăreața a dansat alături de trupa ei, a socializat cu camera de filmat, dar și cu toți cei prezenți în public, la prima semifinală. A captat publicul cu energia ei și a și reușit să se califice în finală, care va avea loc sâmbătă, 13 mai.

„Ea, Regina Regilor

Alergând atât de repede, învingând vântul

Nimic în această lume nu poate opri întinderea aripilor ei.

Ea, Regina Regilor

Și-a rupt cușca, a aruncat cheile.

Ea va fi războinica mărilor de nord și de sud”, sunt câteva dintre versurile melodiei cântate de Alessandra la Eurovision 2023.

Pe lângă Norvegia, în finala Eurovision 2023 s-au mai calificat Croația, urmată de Republica Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Portugalia, Suedia, Serbia și Israel.

Lor li se alătură țările calificate în a doua semifinală, care va avea loc pe 11 mai, dar și Ucraina, care a câștigat Eurovision 2022, împreună cu celelalte așa-numite „5 mari” țări plătitoare participante adică Franța, Germania, Italia, Spania și Regatul Unit, care au fost calificate direct în marea finală din 13 mai 2023.

„E neplăcut să privești, chiar doare!“

Apariția Alessandrei la Liverpool vine după ce piesa României de la Eurovision 2023 a fost desființată la televiziunea publică norvegiană.

În cadrul emisiunii, un juriu format din celebrități și membri ai publicului comentează show-urile și acordă puncte pentru reprezentanții fiecărei țări care concurează la Eurovision 2023. Melodia și show-ul României au avut parte de comentarii negative și a obținut doar note de 2 și 1 din partea membrilor juriului.

Theodor Andrei reprezintă țara noastră la Eurovision 2023 cu melodia „D.G.T. (Off and On)“ și intră azi pe scena de la Liverpool, în a doua semifinală.

Invitații au considerat că prestația lui Theodor Andrei și a dansatorilor este „un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără o lanternă”, că „eșuează lamentabil în a fi sexy” sau că dansatorii „nici măcar nu pot dansa în sincron”. „Nu are deloc charismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“, a zis un invitat.

„Un show de striptease cu un tip îmbrăcat ca personajul Beetlejuice din film. Apoi mai sunt două doamne care arată a dansatoare de striptease. Și doi băieți care nu au fost niciodată la dans. Pur și simplu se plimbă pe scenă. Nu are sens“, a comentat altcineva din studio.

