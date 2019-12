De Adrian Ilie,

Filmul prezintă o serie de conversații pe care le-ar fi avut cei doi prelați în 2012, înainte ca Benedict XVI să abdice, iar cardinalul Jorge Bergoglio să fie ales papă sub numele de Francisc.

Deși pontificatele lor diferă substanțial, cele două personaje se regăsesc în Capela Sixtină în care au loc majoritatea dialogurilor de ficțiune dintre cei doi papi. Acolo se iartă și se roagă unul pentru celălat, iar într-o altă cameră împart o pizza.

Scenele nu ar fi putut fi filmate în Vatican într-un loc în care numărul zilnic de vizitatori este limitat, iar fotografiatul este interzis cu strășnicie.

Astfel că a fost nevoie de recrearea Capelei Sixtine în studiourile Cineccitta din Roma, într-un interval de numai 10 săptămâni.

Procesul a fost supervizat de Enrico Bruschini, un renumit istoric al artei care a publicat mai multe cărți legate de Vatican și care este ghid la capelă.

Cum pictarea frescelor astfel încât să fie identice cu originalul ar fi fost un proces laborios și de durată, s-a folosit o tehnică similară celei folosite în tatuajele temporare: imaginile fotografiate au fost reproduse pe o peliculă aplicată peste peretele tratat cu o substanță care să absoarbă culorile în textura zidului.

Culorile sunt chiar mai vii decât în cazul originalului care a fost afectat în sute de ani de fumul degajat de lumânările aprinse în capelă.

”Trebuia să fie de cea mai bună calitate deoarece știam că vor fi cadre strânse”, a spus designerul de producție Mark Tildesley, referindu-se îndeosebi la fresca lui Michelangelo ”Judecata de Apoi”.

În serial cele două personaje au o discuție despre tabloul în care este prezentată judecata divină a întregii umanități.

În ce privește pardoseala, a fost folosit un tapet care să dea aparența mozaicului, iar tavanul a fost adăugat în post-producție deoarece spațiul din studio nu era suficient de înalt.

Când am terminat și am arătat-o regizorului Fernando Meirelles, am aprins puțină tămâie și am pus niște muzică. Te făcea să te simți ca și cum ai fi fost în adevărata capelă

Stefano Ortolani, directorul artistic al producției Netflix: