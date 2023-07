Logodnica prezentatorului TV nu îi este doar manager și PR în diferite situații, dar și cea care îi ține silueta sub control. Ana Maria mărturisește că, deși nu a fost concurentă, a trecut prin dereglări hormonale și a luat mai bine de 6 kilograme în plus cât timp a stat în Republica Dominicană.

„Ana are o genetică extraordinară. Are un metabolism incredibil. Într-adevăr de invidiat. Toți o invidiem pentru că mănâncă, se abate de orice posibilă regulă, mănâncă, îi este bine, se și vede pe silueta ei.

Ce este foarte important știe totuși să îmi dea și mie cu porția. Dulcele. Doar mie îmi dă cu porția, nu se aplică și în cazul ei. Suntem pe premisa că să facem ce spune preotul, nu face preotul. Părintele meu spiritual, Ana, în ale nutriției, se abate de la orice regulă, eu însă trebuie să fiu acolo”, a povestit Daniel Pavel.

„O să vă zic un secret. În Dominicană, deși la restaurant mânca absolut ce voia el, acasă aveam ciocolată ascunsă în dulapuri, și când zicea că acum trebuie să îi dau ceva dulce, că nu mai poate, îi dădeam ciocolată”, a dezvăluit Ana Maria pentru EGO.ro.

„Păi ai nevoie. Adică nu mă dau mai rotund decât trebuie, pentru că ai nevoie de un plus de lecitină, neurotransmițătorii trebuie să funcționez în contextul ăla de Survivor, cu vremea, cu ce am de adus ca emoție, ca și comentariu publicului. Așa că ziceam că nu mai contează un kilogram, două în plus, mâncâm ce trebuie. Bine, mănânci ce poți, ce ai. Cam ăsta este Survivor”, a adăugat Daniel Pavel.

„Nu știu dacă am avut și eu probleme hormonale, dar deși am mâncat tot ce mi-am dorit acolo, n-am mâncat cocos aproape deloc, cred că am gustat o dată, totuși și eu m-am întors cu șase kilograme în plus, am avut retenție de apă și ceva dereglări hormonale. Se întâmplă, nu știu de ce. Nu cred că este fusul orar de vină, chiar este reală problema”, a mărturisit Ana pentru sursa citată.

