Cătălin Botezatu vrea să dea lovitura în Emiratele Arabe Unite. Ce afacere pregătește pentru 2022

Designerul Clara Rotescu, Cătălin Botezatu și alți cinci parteneri de afaceri au în plan să deschidă în mai multe locații din Emiratele Arabe Unite magazine cu haine, pantofi, accesorii create de designeri români. Cei doi se află acum în Dubai, acolo unde vizitează diferite locații pentru a decide amplasarea afacerilor.

Pentru click.ro, Cătălin Botezatu și Clara Rotescu s-au arătat interesați de acest nou proiect care speră să fie gata până în septembrie 2022.

„Suntem în Dubai până pe 23 decembrie. Numai noi, iar între discuții despre afaceri, dar ne și relaxăm. Ieri ne-am dat pe tiroliană, facem plajă, mergem la căutătorii de perle. Avem treabă în Dubai pentru că vrem să deschidem un magazin multibrand de designeri români din septembrie, în mai multe locuri în Emirate.

Deocamdată am văzut spații de magazine și am avut diferite întâlniri cu arhitecți. Am îmbinat utilul cu vacanța. Suntem o echipă de 7 oameni și suntem numai în întâlniri peste întâlniri, însă avem timp și pentru distracție, pentru că îmbinăm utilul cu plăcutul”, au povestit cei doi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cătălin Botezatu a avut succes și ca fotomodel

Recent s-a aflat câți bani câștiga Cătălin Botezatu pe vremea comunismului. Acesta și-a început drumul ca model în 1984, la Casa de modă Venus, selecționat de decana în domeniul amintit Zina Dumitrescu. Pe lângă Cătălin Botezatu, cea cunoscută drept Mama Zina le-a format și făcut populare pe Bianca Brad, Tania Budi, Romanița Iovan ori Dana Săvuică. În perioada când ilustra accesoriile vestimentare prin panouri publicitare în magazinele de confecții din toată țara, Cătălin Botezatu a obținut, tot în 1985, la Frankfurt, Republica Federală Germania pe atunci, titlul de cel mai bun manechin din Europa.

„Eu mai aveam colaborări cu Casa de modă Venus, Adesgo, aveam plecări în afară, în Rusia, Germania. La nemți chiar am câștigat premiul pentru cel mai bun și cel mai rapid manechin european, mă schimbam în 40 de secunde, iar la ruși, Doamne, făceam o mulțime de bani. Ca să vă dați seama, după fiecare prezentare de la Moscova, eu mă întorceam cu contravaloarea unei Dacii.

Acolo chiar se făceau bani frumoși, dar ca să pleci din țară, pe vremea aceea, trebuia să ai dosarul extrem de curat. Pe de altă parte, foarte multe manechine care au plecat din țară nu s-au mai întors. Când plecam în Franța sau în Germania, doar jumătate ne mai întorceam”, a povestit Cătălin Botezatu pentru Fanatik.

