La câteva zile după ce Dorian Popa a fost implicat într-un scandal cu Alex Bodi, vloggerul a primit un mesaj important din partea lui Cătălin Moroșanu, în care precizează că vrea să încheie conflictul cu el, mai ales că au trecut mulți ani de la participarea la Asia Express.

Sportivul consideră că este momentul ca tensiunile dintre ei să ia sfârșit, având în vedere că alegerea pe care acesta a făcut-o la Asia Express nu a fost una personală.

„Doriane, au trecut șapte ani de la Asia Express și cred că ar trebui să lăsăm în urmă subiectul acesta. Decizia pe care am luat-o eu a fost una de competiție. Știi foarte bine că mama ta era epuizată și nu mai putea să continue concursul acesta, toți concurenții erau de față și știau despre ce este vorba. Am ales să concurez cu cei mai buni și consider că am luat o decizie corectă pentru mama ta”, a declarat Cătălin Moroșanu, potrivit Spynews.

„Cu privire la bărbăția mea, Doriane, eu cred că mi-am demonstrat bărbăția și caracterul în meciurile pe care le-am făcut eu în cariera mea și prin ceea ce construiesc eu în fiecare zi. Cred că mi-am demonstrat bărbăția”, a declarat Cătălin Moroșanu.

