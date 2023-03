În urmă cu ani de zile, pe când aveau o filmare la Timișoara, Pavel Bartoș și Smileu au fost cazați peste noapte într-un hotel, în aceeași cameră. Primul a ajuns actorul. „Ne-au băgat în aceeași cameră. Eu, în primul rând că am venit seara. El avea concert, venea dimineața.

El oricum se trezește la 6 dimineața și oricum poate să doarmă oriunde (…) și am zis hai să stăm, de ce să nu stăm, nu știu ce”, a început povestea actorul.

„El era înfofolit cu pijama, eu dormeam gol pe vremea aia”

Ulterior, Pavel Bartoș a mai dezvăluit cum la recepția hotelului s-a crezut că el e în cameră cu o domnișoară, cei de acolo neștiind că numele de familie a lui Smiley e Maria. „Și ne ducem. Pe lângă faptul că el a venit dimineața și…e celebră povestea aia cu: «Știți, eu stau în cameră cu …Dați-mi și mie cheia de la camera lui Pavel Bartoș».

Și zice: «Nu se poate, domnul Pavel Bartoș este cu o domnișoară».

Și el: «Ce domnișoară?».

Și zice: «Maria Andrei». Și el: «Mă cheamă și Tiberiu». Asta e celebră”, a povestit râzând Pavel Bartoș. Apoi, actorul a dezvăluit că singura noapte încă care a dormit cu Smiley în aceeași cameră nu a fost deloc plăcută. Cei doi prieteni buni au obiceiuri diferite.

„Andrei dormea cu jaluzelele trase, cu televizorul pornit”

„Vine prima noapte, prima seară. El înfofolit cu pijama, eu dormeam gol, că așa dormeam pe vremea aia. Acum te iau șalele, durerile…Andrei era așa, cu jaluzelele trase, muzică, televizorul deschis și eu zic: «Cum, tu dormi așa?»

«Pai da, eu așa adorm. Plus că vreau lumina soarelui». Îl văd, imediat a adormit, sting televizorul, trag jaluzelele. Pe la 4 dimineața, era și vară, filmam undeva în iulie, pe la Timișoara, și am văzut așa lumină, televizorul era aprins, îl văd pe el, dormea”, a spus Pavel Bartoș.

Și a continuat: Am zis că au intrat extratereștrii pe la noi. Am zis că am visat eu că am stins televizorul. Trag jaluzelele, sting televizorul, apoi mă culc. După altă jumătate de oră, iar jaluzelele. Parcă eram în filmele cu proști.

După ne-am trezit, trebuie să ne ducem la filmare și eram amândoi obosiți. A zis: «Băi Pavele, suntem prieteni extraordinari, dar hai să nu mai dormim niciodată amândoi». I-am zis: «Da, te rog, dar îmi era și mie jenă să îți spun chestia asta». O singură noapte am dormit împreună, atât”.

Într-un interviu pentru ego.ro, Pavel Bartoș l-a lăudat pe Smiley. „Ne completăm. El nu că este neapărat mai introvertit și eu mai extrovertit, dar ne completăm. Eu sunt mai dinamic, el mai pe ale lui. Acesta a fost meritul producătorului care ne-a descoperit.

Este foarte important, în viață, în general, să te completezi. Probabil că dacă am fi doi dinamici sau doi nebuni la fel, probabil că ne-am sparge capul, probabil că atunci ne-am certa. La un moment dat ne gândeam: “De 13 sezoane prezentăm Românii au talent. Nu ne-am certat niciodată!”.

Niciodată, jur. La un moment dat am zis să ne certăm, doar de dragul de a bifa și chestia asta. Nu am putut, adică maxim suntem supărați că nu ne-a venit mâncarea la timp sau că nu a venit ce mâncare ne doream”

