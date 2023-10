După ce ani de zile a prezentat emisiunea „Vorbește lumea” la Pro TV, Cove a încheiat colaborarea și a semnat un nou contrat cu Prima TV, unde a moderat diferite emisiuni. În prezent, el apare pe post cu show-ul „Cursa Iubirii”, unde sunt înscrii 12 concurenți.

Cove, despre Teo Trandafir: „Teo Trandafir este un profesionist”

În ceea ce privește posibilitatea apariției într-o altă emisiune, Cove este deschis. Întrebat într-un interviu pentru Playtech dacă și-ar dori să făcă o colaborare cu Teo Trandafir, Cove a susținut că depinde de mai mulți factori, dar el e deschis.

„Teo Trandafir este un profesionist, face parte ca și mine din garda veche și bună. Acum ar trebui să existe și acei oameni care să creadă că oamenii care sunt de mult în televiziune sunt, suntem capabili să facem multe și nu suntem ”expirați” sau cum mai zic unii”, a spus Gabriel Coveșeanu.

„Sunt cupluri de parteneri care funcționează de mulți ani împreună”

Prezentatorul recunoaște că nu i-ar displăcea să aibă un coleg de prezentare, de-a lungul anilor a apărut în televiziune numai alături de prezentatoare. „Eu de-a lungul timpului am avut doar partenere, eu nu am avut partener de scenă, nu am fost niciodată cu un coleg”, a mai zis el.

Și a continuat: „Este un om pe care îl apreciez mult, un artist și Pavel Bartoș de asemenea. Cuplurile formate dintre un bărbat și o femeie care nu sunt decât colegi, nu rezistă.

Cuplurile din doi băieți care sunt parteneri, cum sunt Răzvan și Dani, sunt de atâția ani împreună, la fel și Buzdugan și Morar și mai sunt și alte cupluri de parteneri care funcționează de mulți ani împreună și fac lucruri senzaționale”.

Cove, despre emisiunea lui de la Prima TV

Pe 30 septembrie, la Prima TV, a început „Cursa Iubirii”. „Iubirea este o cursă sau cursa în iubire ne mână în luptă. Mă rog. Este într-adevăr proiectul meu din această toamnă”, a povestit el pentru Ego.ro.

Și a continuat: „O emisiune zic eu, extrem de interesantă, asta pentru că vorbim de o cursă pe de-o parte, de un traseu, de un parcurs, și vorbim despre iubire. 12 cupluri pleacă în această Cursă a Iubirii. Vorbim de cupluri care au 14-15 ani de relație, sunt chiar căsătoriți, au copii, dar vorbim și de cupluri la început de drum.

Ei merg în călătoria asta, pleacă departe de casă, de copii, familie și așa mai departe, vreme de o lună de zile și sunt supuși la o sumedenie de probe: de la probe fizice, la probe psihice sau mai mult aș spune probe emoționale, pentru că trebuie să-și spună lucruri pe care nu și le-au spus niciodată, să-și facă anumite declarații, să recunoască dacă au greșit sau să spună dacă au mințit vreodată. Sunt nevoiți să treacă prin astfel de probe și devine o emisiune extrem emoționantă”.