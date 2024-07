Duminică, Gabi Bădălău, cunoscut om de afaceri și fiul politicianului Nicolae Bădălău, a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la ora 23.00, pe Kanal D. De-a lungul timpului, Gabi Bădălău a fost adesea în atenția presei, fiind etichetat drept „copil de bani gata” și implicat în diverse afaceri ale familiei. În prezent, el este cercetat într-un dosar de corupție.

Gabi Bădălău este o figură controversată în peisajul monden, fiind subiectul tabloidelor datorită legăturilor sale cu femei celebre și divorțului mediatizat de Claudia Pătrășcanu. Pe plan personal, el este tatăl a doi copii, fiind în prezent divorțat.

„Ascensiunea ca familie sau în business nu are legătură cu funcțiile tatălui”

Fără emoții și cu ton apăsat, omul de afaceri a răspuns la toate întrebările adresate aseară de prezentatoare. „Ce studii aveți?”, s-a adresat Denise Rifai către Gabi Bădălău. „Am terminat școala generală în Giurgiu, apoi Tudor Vianu VIII-XII, am terminat Facultatea de Drept, am master în științe politice. Da, mi-a plăcut școala. Din păcate, școala mea nu are treabă cu businessul pe care îl am”, a zis el.

Totodată, Gabi Bădălău s-a mândrit că muncește din greu pentru averea familiei, pentru afacerile pe care le au. „Ascensiunea ca familie sau în business nu are legătură cu funcțiile tatălui. Avem o companie din 1991, cu peste 300 de angajați. Nu am avut înainte contracte cu statul.

Avem un stil de viață pentru că muncim, e un stil de viață. Nu îmi pun ceasurile, nu vreau să fiu tiktoker sau influencer. Sunt foarte multe dezavantaje în business, cum sunt și avantaje”.

Gabi Bădălău: „Acum și de vreo 10 ani, eu sunt stâlpul afacerilor, dar nu se vede”

Întrebat dacă el e „oaia neagră” a familiei având în vedere scandalurile amoroase în care a fost implicat și divorțul de cântăreața Claudia Pătrășcanu, el a zis: „Nu, în niciun caz. Ceea ce nu știe presa e că mă asociază, fără voia mea, cu scandaluri provocate de fosta soție sau relațiile pe care le-am avut sau am cu persoane de notorietate. Le-am adus multe bucurii părinților, inclusiv nepoții.

Acum și de vreo 10 ani, eu sunt stâlpul afacerilor, dar nu se vede. Se vede doar că mai călătoresc. Dar la 7 sunt pe șantier, lucrez 14 ore pe zi, sunt un sprijin pentru părinți, am responsabilități. Cred că am făcut multe lucruri cu care ai mei se pot mândri. Nu cred că i-am făcut de rușine, nu, și nici nu vreau să îi fac”.

Gabi Bădălău, despre Claudia Pătrășcanu: „Nu am dat-o afară, nu am vrut să mă despart de ea”

În emisiune, el a vorbit și despre despărțirea de Claudia Pătrășcanu, care a avut loc în urmă cu 5 ani. Ea a susținut mereu că el a dat-o afară din casă cu cei doi copii ai lor. O contrazice acum, spune că ea a plecat după ce el i-a mărturisit că a înșelat-o.

„De câte ori vorbesc despre copii, este un subiect foarte sensibil. Eu nu mi-am dat copiii niciodată afară din casă, cel mai de preț lucru pentru mine sunt copiii. Eu trăiesc pentru a le oferi un viitor stabil și frumos copiilor mei.

Decizia de a pleca din casă a fost a Claudiei, eu niciodată nu am dat-o afară din casă. Înainte să plece, ea a pus pe Facebook acel mesaj pe Facebook. Cred cu certitudine, ea e genul de persoană care trăiește din atenția mass-mediei. Eu cred acum, după 5 ani, a plecat cu surle și trâmbițe, cred că a avut un plan, a sunat la poliție, a plecat cu 100 de lei.

Nu am dat-o afară, nu am vrut să mă despart de ea. A fost decizia ei și am ajuns la divorț. Eu am fost sincer cu ea, i-am zis de relația mea extraconjugală și i-am zis că nu vreau să îmi pierd familia. Ea a început cu mesaje lacrimogene și făcea un circ permanent, acum 5 ani zic. Și azi e în filmul acela, de teroare”, a mai spus el la Kanal D, conform Cancan.

