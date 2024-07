Curiozități despre luna august

Astfel, o dată la fiecare patru ani, în calendar se adaugă o zi, care ne oferă ceea ce este cunoscut sub denumirea de an bisect. Această zi suplimentară se adaugă în februarie care, din patru în patru ani, are 29 de zile în loc de 28. Așa stau lucrurile și în 2024, care are 366 de zile.

Cea de-a opta lună a anului și, totodată, ultima lună de vară este august. În afară de tradițiile, simbolurile și semnificațiile istorice și religioase, august ascunde și alte secrete pe care ți le dezvăluim în cele ce urmează.

Cum a devenit august a opta lună a anului

Din punct de vedere istoric, vechiul calendar roman avea în Antichitate doar zece luni și se credea că ar fi fost creat de regele Romulus în jurul anului 753 î.Hr. Acesta număra 304 zile deoarece lunile ianuarie și februarie nu existau pe atunci. În aceste condiții, anul începea în luna martie (martius), iar august era cea de-a șasea lună în vechiul calendar roman, acesta fiind și motivul pentru care a fost denumită la început Sextilis. Acest cuvânt provine de la cuvântul latinesc „sextus”, care înseamnă „al șaselea” și avea 31 de zile, relatează site-ul Time and Date.

Denumirile şi simbolurile lunilor s-au deformat în timp, unele chiar la intervenţia bisericii. Legenda spune că, în timpul domniei sale, Numa Pompilius (715–673 î.Hr.), care a fost cel de-al doilea rege roman, a adăugat cele două luni de iarnă la începutul calendarului, astfel că Sextilis a fost redusă la 29 de zile. În urma acestei reforme, calendarul roman avea să fie ajustat pentru a se sincroniza cu anotimpurile, astfel încât s-a ajuns la cele 12 luni pe care le știm cu toții astăzi.

Noul calendar al lui Iulius Cezar

Mult mai târziu, în anul 154 î.Hr., a avut loc o rebeliune care a forțat Senatul Roman să devanseze începutul anului civil cu două luni, mai exact de la 1 martie, la 1 ianuarie. Odată cu această reformă, august a devenit în mod oficial cea de-a opta lună a anului.

Cu toate acestea, majoritatea romanilor continuau să sărbătorească Anul Nou tot în luna martie așa cum făcuseră până atunci. Nici până în zilele noastre nu se știe cu exactitate când anume s-a schimbat acest lucru, însă unii istorici susțin faptul că este posibil ca această „tranziție” să fi durat sute de ani.

În anul 46 î.Hr., Iulius Caesar a introdus un nou sistem de calendar, care este cunoscut sub denumirea de calendarul Iulian. Împăratul roman a adăugat zece zile la an în noul calendar iulian și, totodată, a introdus ziua bisectă la luna februarie, care a ajuns să aibă 28 de zile, cu excepţia anilor bisecţi. În acest fel, luna august a fost extinsă la 31 de zile. În ceea ce priveşte zilele lunilor septembrie şi noiembrie, pentru fiecare s-a renunţat la câte o zi, iar lunile octombrie şi decembrie au rămas fiecare cu 31 de zile.

Ce trebuie să știm despre luna august

Luna august este a opta lună a anului în calendarul gregorian folosit în prezent la nivel planetar și una dintre cele șapte luni gregoriene care au o durată de 31 de zile.

În august, ziua are 13 ore, iar noaptea 11 ore. August începe în aceeași zi a săptămânii ca și Februarie în anii bisecți. Din punct de vedere astrologic, august începe cu Soarele în semnul Leului și sfârșește în semnul Fecioarei. Din punct de vedere astronomic, luna august începe cu Soarele în constelația Racului și se încheie cu Soarele în constelația Leului.

Fenomenul astronomic caracteristic lunii august este curentul de meteori Perseide. Deşi activitatea sa începe la 17 iulie şi ia sfârşit la 24 august, cel mai important moment este cel al fazei maxime a curentului, care în acest an va fi atins în noaptea de 12 spre 13 august. În acest an, Luna va avea vizibilitate de 10%, fapt care favorizează observarea fenomenului astronomic, potrivit site-ului Organizației Internaționale pentru Meteori (IMO).

Cum mai este denumită luna august

În anul 8 d.Hr., senatul roman a redenumit Sextilis pentru a-l onora pe primul împărat roman, Gaius Augustus Caesar, care a condus Imperiul Roman între anii 27 î.Hr. și 14 d.Hr., precizează enciclopedia online Wikipedia .

„Augustus” nu era numele acestuia, ci titlul său, care, în limba latină, înseamnă „maiestos”, „cel mare”, „impunător”, „venerabil”. Senatul roman a dat acest titlu împăratului Gaius Caesar Octavius ​​în anul 27 î.Hr. ca urmare a victoriilor sale militare și politice care au dus la întemeierea Imperiului Roman.

Fondator şi prim împărat al Imperiului Roman, Augustus Caesar a dorit ca luna august să aibă tot atâtea zile câte avea luna iulie a împăratului Iulius Cezar. Savantul Joseph Scaliger a stabilit în anul 1583 că reforma lui Augustus Caesar a stabilit şirul de ani bisecţi, iar aceasta este cea mai răspândită ipoteză acceptată. În tradiția populară română, luna august are mai multe denumiri zonale, și anume Augustru, Măselar, Gustar sau Secerar. În schimb, grecii din Antichitate numeau luna august Metageitnion.

Sărbători și tradiții în luna august

Calendarul creştin al lunii august este dominat de postul Adormirii Maicii Domnului, care se întinde între 31 iulie şi 14 august, Schimbarea la Faţă a Domnului, pe 6 august, Vartolomeii, Sfântul Apostol Bartolomeu, pe data de 25 august, şi Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul, pe 29 august (zi de post), potrivit site-ului Tradiții și Superstiții.

În dimineaţa zilei de Sfânta Maria Mare, pe 15 august, femeile credincioase merg la biserică cu fructe şi cu bucate alese pe care le vor sluji şi le vor da de pomană, se menționează în volumul „Zile şi mituri. Calendarul ţăranului român” (2000), scrie de etnologul Ion Ghinoiu. De asemenea, în această zi, există o altă superstiţie conform căreia, dacă înfloresc trandafirii, toamna va fi lungă.

Pe 6 august, de Probejenie, femeile adună şi usucă plante şi fructe de leac, oamenii încetează cu scăldatul în râuri, iar călătoriile trebuie amânate pentru că există pericol de rătăcire. Nu în ultimul rând, potrivit tradiţiei populare, în august începe perioada împerecherii urşilor, turmele de oi coboară de la munte, se sfinţesc grânele, seminţele, plantele de leac, se retează stupii şi se pregătesc de iarnă, se mănâncă turte calde şi se bea vin îndulcit cu miere.

Curiozități despre luna august

Într-un an obișnuit, nu există altă lună care să înceapă în aceeași zi a săptămânii ca august. În schimb, în anii bisecți, august începe în aceeași zi a săptămânii ca februarie, potrivit The Fact Site.

August este ultima lună de vară în emisfera de nord, în timp ce, în emisfera sudică, este opusul, adică ultima lună de iarnă.

Pe vremea anglo-saxonilor, luna august se numea „Weod Monath”, ceea ce însemna „luna buruienilor”. Această traducere este destul de literală deoarece, în această lună, buruienile și alte plante cresc cel mai repede în emisfera nordică.

La data de 6 august 1762 a fost creat primul sandviș. Acesta a fost denumit după Contele de Sandwich atunci când acesta a cerut un fel de mâncare care să aibă carne între două bucăți de pâine. Legenda spune că Sandwich a cerut acest preparat deoarece se afla în mijlocul unui joc de noroc și nu a vrut să-l întrerupă.

August a fost o lună importantă pentru Mișcarea pentru Drepturile Civile din SUA. Pe 28 august 1963, Martin Luther King Jr. a ținut faimosul său discurs „I have a dream” (n.n. – „Am un vis”), care este considerat drept unul dintre cele mai emblematice discursuri din istoria SUA. Prin discursul său, care a fost ținut în fața a 250.000 de oameni pe treptele Memorialului Lincoln din Washington, King a cerut încetarea discriminării rasiale și egalitatea în drepturi pentru toți.

Luna august are două flori de naștere, și anume gladiola și macul. Se spune că gladiola reprezintă generozitatea, forța de caracter și sinceritatea profundă, în timp ce floarea de mac este un semn al imaginației, al somnului etern și al uitării.

August a fost o lună fatidică pentru vechiul oraș roman Pompeii. La 24 august 79 d.Hr., a avut loc erupția vulcanului Vezuviu, situat în apropierea orașului. În urma erupției, un imens nor de cenușă a acoperit orașul, în timp ce juvoaiele de lavă i-a îngropat pe locuitorii rămași la 2,1 metri adâncime.

Multe personalități de prim-rang s-au născut în luna august. Printre acestea se numără fostul președinte american Barack Obama, sprinterul jamaican Usain Bolt, actorul Sean Connery, cântăreața Whitney Houston sau Jennifer Lawrence, una dintre cele mai bine plătite actrițe ale momentului.

August este aparent un nume destul de comun pentru băieți în Suedia. Anul 2014 deține recordul pentru cei mai mulți nou-născuți care au primit acest prenume, August fiind al 55-lea cel mai frecvent nume pentru bebelușii din această țară. În mod ironic, doar 22% dintre băieții suedezi pe nume August s-au născut în cea de-a opta lună a anului.

