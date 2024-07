Ramona Gabor a revenit în România după o lungă absență, iar vizita sa a fost o surpriză pentru toată lumea. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu a profitat de această ocazie pentru a petrece timp cu nepoata sa, Irina Columbeanu, dar și pentru a vizita localitatea natală. În mod surprinzător, Ramona nu l-a neglijat nici pe Irinel Columbeanu, fostul soț al surorii sale Monica Gabor.

Ramona Gabor a mărturisit că, spre deosebire de relațiile pe care le are cu ceilalți cumnați ai ei, relația cu Irinel Columbeanu nu a fost niciodată una apropiată. Cu toate acestea, ea îl respectă pentru că este tatăl nepoatei sale și a ales să-i fie alături în timpul vizitei Irinei.

Invitată la podcastul lui Teo Trandafir, Ramona Gabor a spus adevărul despre legătura pe care o are cu fostul soț al surorii sale.

„Acum l-am văzut pentru că este Irina aici. În schimb, eu nu am avut neapărat o legătură apropiată cu el. A fost cumnatul meu și toată lumea spune și se întâmplă de multe ori în comentarii să vezi: «dacă nu era el, tu nu existai sau, mă rog, nu știa nimeni de tine». Înțeleg acest punct de vedere, dar eu m-am mutat din țară exact din acest motiv.

Să îmi demonstrez mie că pot să fiu cineva. Este un om pe care îl respect și îl voi respecta toată viața, pentru că este tatăl Irinei. Dar nu pot să zic că am avut niciodată o relație, n-am avut nici măcar o conversație. (…) Nici măcar de 15 minute, să vorbim. Nimic. Am ieșit la mese, dar nu am avut o relație apropiată”, a declarat Ramona Gabor, în podcastul Gând la gând cu Teo.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DE LA STRASBOURG. Realegerea Ursulei von der Leyen, sub zodia scandalului: vot pe muchie de cuțit, ploaie de promisiuni și un show oferit de Șoșoacă, care s-a certat și cu jurnaliștii străini

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Am venit în România, în primul rând, pentru că nepoata mea a ajuns și ea”

Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Ramona Gabor în compania Irinei și a lui Irinel Columbeanu, cei trei petrecând timp împreună în România. Deși Ramona a declarat că nu a avut niciodată o relație apropiată cu fostul milionar, ea a arătat un comportament exemplar față de acesta și i-a purtat respect.

„Am venit în România, în primul rând, pentru că nepoata mea a ajuns și ea, după șase ani, pe meleagurile noastre și am vrut să petrec timp cu ea. Ca fetele, dar și în familie, pentru că, de fapt, a fost în Bacău până acum”, a mai spus Ramona Gabor, conform sursei citate.

„Soţul Monicăi a fost un mentor pentru mine în ceea ce priveşte business-ul

În cadrul podcastului, sora Monicăi Gabor a mărturisit și cum se înțelege cu Mr. Pink, actualul soț al surorii sale. Spre deosebire de relația rece cu Irinel Columbeanu, legătura cu omul de afaceri chinez este mult mai strânsă.

Recomandări Revoltă în Leeds. Au fost implicați și români. „Răstoarnă mașina! Să vină mascații de la București!”. MAE a cerut informații autorităților britanice

„E adevărat, suntem foarte apropiaţi. Eu sunt apropiată de ambii cumnați, pentru că eu sunt mai pe energia masculină, îmi place business-ul, îmi place libertatea, să călătoresc și mă înțeleg cu ambii foarte bine. Soţul Monicăi a fost un mentor pentru mine în ceea ce priveşte business-ul.

Bineînțeles, el e pe genul «trebuie să pui câteva milioane de dolari, dacă vrei să faci nişte bani», iar eu sunt pe genul să construiesc pas cu pas, factorul de risc nu mă prea reprezintă pe mine”, a spus Ramona Gabor în podcast-ul lui Teo Trandafir.

Urmărește-ne pe Google News