Până acum doi ani de zile, Magda Pălimariu apărea zilnic pe micul ecran, ea prezenta rubrica „Meteo” în cadrul Știrilor Pro TV. A rămas însărcinată, iar apoi s-a retras pentru e perioadă de pe micul ecran, și acum e în concediu maternal.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, ea a anunțat că își pregătește revenirea la Pro TV, la Meteo. „Mă întorc la muncă, se termină cei doi ani de stat acasă, cu copilul. Concediul maternal se cam termină și revin la Meteo. Îmi doresc să revin la muncă pentru că doi ani cred că sunt mai mult decât de ajuns”, a explicat vedeta.

Soțul Magdei Pălimariu locuiește în Norvegia

Întrebată cum se descurcă în rolul de mamă și cine a ajutat-o în această perioadă, Magda Pălimariu a recunoscut că ultimii doi ani nu au fost ușori pentru ea, mai ales că nu a dormit mai mult de patru ore pe noapte. Îl crește singură pe băiețelul Axel, soțul locuiește în Norvegia, unde are afaceri, însă vine des în România pentru a-și vedea familia.

„Câte puțin poate mama sau soțul, dar, în rest, am fost singură mereu cu Axel. El (n.r. soțul Ionuț Eriksen) stă în Norvegia, el vine la noi, s-au inversat rolurile. Acum vine el, eu nu pot să duc copilașul, să îl port pe avioane și atunci e normal să vină el”, a mai zis ea la Pro TV.

Spune că relația la distanță cu soțul nu e o problemă, așa și-au dorit amândoi. „Este așa cum ne dorim și atunci e bine așa cum ne dorim. Ajută tehnologia, exact, Axel vorbește cu el în fiecare zi, pe cameră”, a adăugat ea.

Magda Pălimariu a absolvit masterul

În ultimii doi ani, Magda Pălimariu s-a dedicat creșterii băiețelului său, născut chiar de ziua ei, pe 20 august, și a reușit să termine și masterul, un mare vis al său. „Ieri am mai încheiat un capitol din viața mea, un capitol important care mă face să mă simt mândră și împlinită pentru tot ce am realizat în ultimii doi ani. În afară de rolul de mamă, am reușit să îmi realizez și un alt mare vis și anume acela de a urma studiile universitare de Masterat( Studii de Securitate Globală) în cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, @uvt_romania.

Prestigioasa Universitate de Vest din Timișoara este recunoscută și datorită cadrelor didactice care au o pregătire deosebită si de la care am avut șansa să învăț foarte multe pe parcursul celor doi ani și cărora vreau să le mulțumesc pe această cale! Totodată, sunt bucuroasă, că am avut ocazia să cunosc niște oameni minunați, colegi, profesori, pe care altfel nu aș fi avut șansa să-i întâlnesc! Mulțumesc tuturor!’, a anunțat Magda Pălimariu pe rețelele de socializare.

Cu ce se ocupă Ionuț Eriksen, soțul Magdei Pălimariu

În 2021 s-a aflat că Ionuț Eriksen nu muncește în România, el este președintele Camerei de Comerț din Norvegia. La 16 ani, Ionuț Eriksen pleca pentru prima dată în afara țării, în Grecia, într-o vacanță. La vremea respectivă nici nu bănuia că această plecare îi va schimba complet viața. „Am plecat la 16 ani (din ţară – n.red.) în Grecia, într-o vacanţă care a schimbat tot. Acolo am realizat că a venit momentul să încep o viaţă nouă, fără să mă mai uit în urmă”, povesteşte chiar el pentru businessmagazin.ro.

Pentru a se întreține, soțul Magdei Pălimariu a lucrat ca ospătar. Ionuț Eriksen a ajuns în Norvegia, unde a continuat studiile universitare la Oslo. „După înscrierea la Facultatea de Finanţe din Oslo, am urmat ca un curs firesc un masterat londonez, iar la sfârşitul anului 2005 am preluat postul de controlor financiar la compania de curierat şi logistică DHL”, a mai spus soțul Magdei Pălimariu.

„Următoarea provocare a fost responsabilitatea financiară pentru construirea firmei de telefonie mobilă Lebara”, a continuat acesta. După alţi doi ani, a schimbat din nou domeniul şi s-a angajat în cadrul uneia dintre cele mai mari edituri scandinave, Aschehoug. Aici, Ionuț Eriksen a preluat poziţia de manager al departamentului financiar, după cum spune chiar el: „Acesta a fost impulsul care m-a determinat să-mi deschid şi firmă proprie de consultanţă, ce poartă numele de Eriksen Consulting”.

