Duminică seara, Serghei Mizil a fost invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Acesta a răspuns fără să ezite la toate întrebările, nu s-a ferit să vorbească nici despre prietenul său din copilărie, Irinel Columbeanu. El a amintit de un moment când a ales să îi fie alături fostului milionar de la Izvorani, mai exact de ziua sa, dar și despre faptul că a realizat că omul de afaceri nu mâncase de aproape patru zile.

Serghei Mizil, despre Irinel Columbeanu: „Nu mâncase de patru zile sau de trei zile”

Denise Rifai a vrut să știe dacă lui Serghei Mizil îi este milă de Irinel Columbeanu. Astfel, Serghei Mizil a declarat: „Bineînțeles că îmi este milă de el. În primul rând că am copilărit împreună. Pe mine m-a impresionat chestia asta… Eram la restaurant cu Adiță și eu nu-l văzusem de mult timp și stătea în fața mea, acum este urât ce spun și mânca în gol. Și zic: Mă, ce este cu ăsta? Nu mâncase de patru zile sau de trei zile. Și atunci am zis bă nu se poate chiar în halul ăsta. Lumea este foarte rea.

Au sărit toți… pe internet că am vrut să îi iau banii, că i-am tăiat special mâncarea. Nu i-am tăiat special mâncarea, că nu îi tai eu mâncarea nici lui mama, dar lui ăla. Ce se întâmplă? Fata mea nu are două degete, dintr-un accident și ea neputând să taie, ea l-a văzut că nu poate să taie (n.r. pe Irinel Columbeanu) și eu fiind lângă el, mi-a zis tată taie-i tu… Adică nu am făcut-o conștient și nu am făcut emisiunea să îi luăm banii. Asta am făcut, să-l ajutăm și eu zic că am făcut foarte, foarte bine”, a spus el, conform kanald.ro.

„S-a bucurat foarte mult că am venit o mână de oameni”

În luna mai, Serghei Mizil a participat la ziua de naștere a lui Irinel Columbeanu, la un restaurant. El a fost indignat de faptul că au participat doar două persoane din mulții prieteni pe care fostul milionar îi avea. „Și acum când am mers la ziua lui, am venit doar doi prieteni din copilărie, restul, toți ăia care mergeau și toți marii milionari… n-a venit absolut nimeni. E deprimant!

Să ai posibilitatea asta și banii ăștia pe care îi au prietenii lui, adică vorbesc de prieteni care au miliarde… Să nu îl mai bagi în seamă, să îți faci ziua singur. S-a bucurat foarte mult că am venit o mână de oameni. Și acum s-a bucurat că a venit și fata lui și mă bucur foarte mult că a venit”, a mai spus Serghei Mizil.

Irina Columbeanu a venit în România pentru tatăl ei

La mijlocul lunii iunie, Irina Columbeanu a venit special din America pentru a-și revedea tatăl. Pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații la revenirea în țară, a avut totodată și un mesaj pentru tatăl ei. „Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea.

Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu. Fericit de revederea cu fiica lui, Irinel Columbeanu a zis: „Cel mai frumos și fericit moment din această vară. O iubesc foarte mult pe Irina și îi urez bine ai venit în țara ta natală”.

