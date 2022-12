Recent, Cătălin și Doina au vorbit despre relația lor. Actrița a dezvăluit ce au pățit în prima lor vacanță împreună, petrecută în Deltă.

„Într-adevăr, amândoi suntem pasionați de asta, cred că prima noastră călătorie împreună a fost în Deltă. El tocmai ce-și făcuse barca și era foarte entuziasmat de asta.

Țin minte că ne-am plimbat în Deltă, la un moment dat am rămas fără combustibil și am plutit așa până a venit cineva să ne salveze. Ne place Delta amândurora. Iar eu de curând am devenit pasionată de pescuit și am început să-i pun stăpânire și pe barcă, și pe sculele de pescuit. Mi-am luat și eu permisul de barcă de curând”, a spus actrița, potrivit Viva.

Juratul de la „Chefi la cuțite” nu și-a cerut iubita în căsătorie

Întrebați ce înseamnă căsătoria pentru ei, cei doi au răspuns că un act nu leagă doi oameni și încă nu au planuri de nuntă. Cătălin Scărlătescu nu a cerut-o în căsătorie pe Doina Teodoru și nici nu are în plan să o facă prea curând.

„Până-n momentul de față, n-am cerut-o de nevastă, nu m-a cerut de soț și nu cred că un act, o hârtie semnată ar întări ceva ce e deja consolidat. Nu cred că Doina e genul care ar începe să bată din picior că vrea să se mărite”, a declarat bucătarul.

Nici Doina Teodoru nu este nerăbdătoare să îmbrace rochia de mireasă și spune că nu e acum momentul să facă pasul cel mare. „Da, nu ne-am gândit până acum la căsătorie. Momentan, ne bucurăm foarte mult unul de celălalt și nu mi se pare că acest pas e definitoriu”, a spus actrița.

Cum își petrec timpul liber

Deși au un program foarte încărcat, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu găsesc timp și pentru ei. „Pare ciudat, dar timpul nostru liber e foarte puțin, de fapt.

Eu filmez «Chefi la cuțite», Doina are turnee cu spectacolele ei… Ce să facem dacă este o actriță superbă, trebuie s-aducă cineva banii-n casă!”, a declarat bucătarul.

„Atunci când avem acest timp liber, îl petrecem de multe ori la Cătălin la restaurant, unde se adună mulți prieteni. Și, dintr-o simplă cină, ajungem să petrecem până-n zori. Deci ne place compania prietenilor, dar avem și momentele noastre în doi”, a mărturisit Doina Teodoru.

