Ce avere le-a lăsat Gabi Luncă copiilor ei. Fiul regretatei artiste a făcut primele declarații

Gabi Luncă a lăsat în urma ei patru copii. Primul a venit pe lume fiul Emanuel, apoi cele trei fete: Estera, Sara şi Rebecca.

Emanuel Onoriu a dezvăluit ce avere a lăsat artista moștenitorilor ei. Acesta a fost distrus de moartea mamei lui, mai ales că nu a putut să o conducă pe ultimul drum, căci artista s-a stins din viață în pandemie, iar regulile erau stricte.

„Înainte să mă nasc eu, mai bine de 50 de ani în urmă, mama mea a cumpărat o casă în sectorul 1. Această casă a fost demolată și s-a făcut o vilă în locul ei și în anul 2008 a fost vândută.

După ce s-a vândut această casă, mama mea, Gabi Luncă, a dat toți banii mie și celorlalte trei surori ale mele. A zis așa că fiecare dintre voi trebuie să aibă un apartament, mașină și bani”, a spus Emanuel Onoriu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Copiii interpretei au investit banii într-o casă cu două etaje, fiecăruia urmând să-i revină câte un apartament din vilă. După moartea cântăreței, fiul ei a dezvăluit că toți copiii au primit casă, mașină și bani, exact așa cum a fost dorința lui Gabi Luncă.

„Împreună cu sprijinul surorilor mele am reușit să construiesc un imobil, un parter plus două etaje, pe care încă nu l-am finalizat, urmează să mai cheltui niște bani și fiecare dintre noi frații va avea din această construcție câte un apartament. În concluzie, eu am rămas cu două apartamente, surorile mele, cu câte un apartament, mașini și bani”, a mai adăugat Emanuel Onoriu.

