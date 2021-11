Irina Loghin se menține în formă făcând foarte mult sport. Cântăreața în vârstă de 82 de ani este într-o condiție fizică de invidiat, căci aproape zilnic merge în pas alert prin Parcul Herăstrău din București. În plus, aceasta este atentă și la alimentație.

Acum, ea a dezvăluit că bea must cu hrean pe care îl prepară singură, acasă. „Mustul cu hrean, pe care îl consum eu toamna, este preparat după o rețetă a mea, are un gust extraordinar şi se face în felul următor. Peste mustul obţinut din struguri, căpşunică se numeşte soiul, am pus hrean dat prin blender. Se pune circa 250 de grame de hrean, la o damigeană de 25 de litri”, a spus Irina Loghin, potrivit click.ro.

În afară de acest preparat special, Irina Loghin mai are o băutură pe care o consumă în fiecare dimineață. Bea ceai de cătină, pe care îl face în casă.

„Totul vine de la alimentație. Eu în fiecare dimineață beau un ceai de cătină. O dau prin blender, o strecor și beau un pahar de cătină și acum m-am învățat cu el. Cătina este cea mai bună”, a declarat Irina Loghin la PRO TV, în emisiunea „Vorbește lumea”.

Irina Loghin, cele mai emoționante confesiuni din carieră

Personalitate a culturii populare românești, Irina Loghin s-a născut într-o familie numeroasă, cu șase frați, și a învățat de mică ce înseamnă să muncești. În interviul oferit acum ceva vreme pentru „Rețeaua de idoli”, Irina Loghin a vorbit cu sinceritate despre ce înseamnă o viață în ochii publicului, decizii care i-au marcat existența, maternitate sau intrarea în politică și, printre altele, consistenta întoarcere în timp înseamnă și revenirea în epoca celor 15 Revelioane petrecute obligatoriu cu familia Ceaușescu.

„Mama nu m-a lăudat niciodată, tata simțeam că se bucură. Nu mi-a spus niciodată – Uite, te-am văzut la TV!… Era foarte cochetă, fusese regina balului de la noi din comună cu un costum popular lucrat chiar de ea. Avea o bentiță din catifea verde pe frunte… Erau foarte dibace femeile care țeseau și acum am țesături. Ne-a învățat și pe noi să țesem, ca să avem zestre de măritat”, a povestit Irina Loghin.

