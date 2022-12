În momentul de față, reîntors deja de ceva vreme din Dominicană, Cabral a declarat că vrea să facă o pauză, să se odihnească și să petreacă mai mult timp alături de familia lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Cabral a declarat că nu ar fi luat nici proiectul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, dacă soția lui nu s-ar fi încumetat în această aventură și nu ar fi venit cu cei doi copii în Dominicană.

„Mi-a fost extrem de bine cu familia alături. Nu aș fi plecat fără ei. Sub nicio formă. Nu poți să stai atât de mult departe de familie, te pierzi. Serios. Asta a fost discuția în familie. I-am zis Andreei că dacă ea poate veni, adică să mergem toți, fac proiectul, dacă nu, nu mă bag pentru că nu pot să plec de lângă ei”, a spus Cabral pentru EGO.ro.

Ce spune despre colega lui, Adela Popescu

„Adela este un partener foarte tare, foarte mișto, are experiență foarte multă și de direct, și de înregistrare, și de film, și ce vrei tu, și ne-am completat foarte bine.

Oricum suntem prieteni, deja îmi plăcea de ea, dar profesional am mai colaborat acum ceva ani, am mai revenit acum după ce am mai acumulat amândoi experiență și a ieșit foarte bine.

Seara, când aveam programul mai liber, ieșeam în stradă cu scaune și cu mese, pe cuvânt, cum vezi în filmele alea sud-americane, cu copii, cu căței, cu purcei, cu toată lumea grămadă.

Mai trecea câte o mașină, mai strângeam alea, le puneam la loc. Nu aveau semințe, acolo era cu mango și cu banane”, a povestit Cabral despre prietenia cu Adela.

