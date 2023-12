Vlad Gherman și Oana Moșneagu au decis să petreacă Revelionul în Palawan, o insulă din Filipine.

Pe rețelele de socializare, Oana Moșneagu a povestit că drumul a fost de 26 de ore, fiind nevoiți să aibă escale și transferuri către alte zboruri. Cei doi nu au mers singuri, ci alături de prieteni apropiați cu care vor petrece momente superbe.

„Și eu, după un luuung drum până aici. Am plecat de acasă ieri la 06:00, am ajuns aici azi la 8 dimineața, am făcut 26 de ore cu tot cu stat în aeroport, escale, transferuri. PS. Mâncarea e foarte bună aici”, a scris Oana Moșneagu la secțiunea de InstaStory, potrivit Spynews.

Anul viitor, Oana și Vlad se vor căsători. În urmă cu ceva, cei doi au dat câtva detalii legate de eveniment.

Aceștia au decis că vor avea în jur de 100-150 de persoane, fiind o petrecere mai restrânsă. În ceea ce privește locația, ea va fi o oranjerie tip seră, locul încare Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit.

„Sunt foarte multe lucruri de făcut. E foarte greu, nu ne-am gândit de atunci. Avem wedding planner și ne salvează mult, dar avem de la biserică, la trupă, videograf, fotograf. Partea bună este că vom avea un număr micuț la nuntă, 100-150 de persoane”, au spus cei doi la Xtra Night Show.

Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe Oana Moșneagu la finalul spectacolului „Îmblânzirea Scorpiei”, pe care l-au jucat la Palatul Mogoșoaia de lângă București. Momentul a fost unul inedit, sub privirile colegilor actori, dar și în fața spectatorilor.

Cum a cerut-o Vlad Gherman pe Oana Moșneagu de soție

După doi ani de relație, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au trecut la următoarea etapă a relației. Actorul și-a luat inima în dinți și a cerut-o, cu mare emoție, pe Oana în căsătorie. Nimeni nu avea să știe ce urmează să se întâmple la final. Pe o scenă improvizată, Vlad Gherman a ținut un scurt discurs în fața spectatorilor.

„Vreau să vă vorbesc puțin despre iubita mea, despre Oana, care de doi ani mă suportă așa, cu traume, cu griji, și cel mai important lucru în ăștia doi ani e că Oana m-a ajutat enorm să fiu un bărbat complet.

Iubirea se învață și noi învățăm în fiecare zi și îmi doresc ca acest în fiecare zi să fie alături de tine”, a zis actorul, care apoi s-a așezat în genunchi în fața iubitei, cu inelul în mână.

