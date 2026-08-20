Ce emisiuni se vor vedea din această toamnă, în fiecare weekend, la Antena Stars. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp

În fiecare sâmbătă, de la 19.00, Mirela Vaida continuă petrecerea la Antena Stars, într-un nou sezon Petrecem în familie.

„Revenim din 22 august, la Antena Stars, cu două ore și jumătate de muzică, dans, umor și bucurie. E o emisiune despre noi, românii, așa cum suntem: oameni care muncesc, iubesc, duc greul, cad și se ridică, dar care nu uită să cânte, să râdă și să se bucure de viață. Aducem împreună artiști și vedete, povești de familie, muzică de toate genurile și folclor autentic, dar mai ales acel sentiment atât de drag nouă: că suntem între ai noștri. Sâmbătă seara, petrecem din nou împreună!”.

Tot din 22 august, de la ora 16.00, Mădălina Bălan revine cu Visul românesc – Succes internaţional şi întâmpină telespectatorii cu noi poveşti inspiraţionale despre românii care au cucerit colţurile lumii.

În plus, şi emisiunea Lumea nevăzută revine pe Antena Stars din 22 august, de la ora 14.00, cu un nou sezon plin de revelații și povești captivante.

Sub ghidajul Danei Bălăceanu, telespectatorii vor descoperi sfaturi de la specialiști și perspective menite să le ofere o nouă viziune asupra lumii și asupra propriei persoane.

Și emisiunea Spynews TV, cu Mara Bănică şi Marius Niţă, difuzată în fiecare duminică, de la ora 13.00 la 17.00, pe Antena Stars, continuă cu un nou sezon. Emisiunea deschide dosare mondene ale vedetelor şi readuce în atenţia publicului poveştile de viaţă ale marilor artişti ori ale personalităţilor care nu mai sunt printre noi, într-o rubrică specială filmată chiar la locul de veci al acestora.

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Și emisiunea Infiltrați în culise, difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17.00, revine cu un nou sezon la Antena Stars. Pătrundem dincolo de camerele de filmat, în culisele emisiunilor postului, îi descoperim pe invitați în ipostaze surprinzătoare și scoatem la lumină exclusivități, momente inedite și povești nespuse, pe care nu le-ați mai văzut până acum.

Xtra Night Show revine cu și mai multă energie, umor și povești savuroase din lumea mondenă. Diana Bart şi Andrei Ştefănescu formează un duo efervescent, pregătit să aducă în casele telespectatorilor un mix fresh de divertisment, spontaneitate și momente memorabile.

Astfel, Diana Bart declară: „Cu bucurie și entuziasm, bifăm deja al doilea sezon de Xtra Night Show! Emisiunea prinde tot mai mult contur, prin invitați de marcă și povești autentice din lumea artistică, culturală și politică.

Îmi place atmosfera pe care am construit-o: conversații relaxate, între nostalgia unor vremuri frumoase, bucuria prezentului și planurile de viitor. Abia aștept noul sezon!”, în timp ce Andrei Ştefănescu spune: „Aștept cu nerăbdare noul sezon și, chiar dacă vin după o perioadă plină și agitată, mi-e dor de XNS și de reîntâlnirea cu telespectatorii noștri”.

Din 12 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 15.00, Laura Cosoi, proaspăta mămică, îşi poartă telespectatorii în destinații surprinzătoare, la Vacanță de vedetă, la Antena Stars, cu povești care inspiră pofta de călătorie.

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