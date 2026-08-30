„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu congresmanul @RepMikeRogersAL, președintele Comisiei pentru Serviciile Armate a Camerei Reprezentanților, și cu congresmanul Eric Sorensen, membru al comisiei, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) — centrul prezenței militare americane în România și o expresie concretă a cooperării noastre în domeniul apărării și securității”, a transmis Nicușor Dan pe rețeaua X.

Și a continuat: „Discuțiile noastre au evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică și necesitatea de a consolida în continuare descurajarea și reziliența colectivă. România este pregătită să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare — sporindu-și angajamentele și respectându-le”.

„De asemenea, am analizat o gamă largă de priorități în cadrul Parteneriatului nostru Strategic dinamic, reafirmând angajamentul nostru comun de a dezvolta cooperarea în domeniile economiei, industriei de apărare, energiei, infrastructurii, mineralelor critice și tehnologiilor emergente”, a completat șeful statului.

„Consolidarea și extinderea prezenței economice și militare a Statelor Unite în România reprezintă o prioritate — pentru parteneriatul nostru bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru unitatea Alianței Transatlantice”, a conchis Nicușor Dan.

La discuții a participat și ministrul Apărării, Radu Miruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Preşedintele a mâncat la popotă, alături de militarii americani, după cum arată imaginile transmise de Administraţia Prezidenţială.

Ziua precedentă, americanii au fost mai întâi la sediul MAI, unde s-au întâlnit cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și apoi la sediul MAE, unde au discutat cu ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Reamintim că Delegația Congresului Statelor Unite ale Americii este în România în perioada 28-31 august și este condusă de congresmanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților (House Armed Services Committee), și îl include pe congresmanul Eric Sorensen (D-IL), membru al aceleiași comisii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE