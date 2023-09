Înainte de a participa la Survivor România, Elena Marin a fost asistentă TV în emisiunea lui Mihai Morar de la Antena Stars, dar făcea parte și din trupa de dansatoare a Andreei Bălan. Într-un interviu pentru fanatik.ro, Elena Marin a povestit ce a mai făcut după ce s-a întors din Republica Dominicană.

Dansatoarea a lucrat un sezon pentru emisiunea „Te cunosc de undeva!”, iar acum se pregătește să își deschidă propria școală de dans. Elena Marin a renunțat la colaborarea cu Andreea Bălan și a pornit pe propriul drum.

„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! În toată această perioadă am vrut să mă canalizez mai mult pe mine. După cele două operații pe care le-am avut, cu ajutorul doctorului Mihai Râșcu, căruia vreau să-i mulțumesc, am revenit la dans și la ceea ce mă face fericită.

Am colaborat pentru un sezon cu cei de la Te cunosc de undeva. Am trăit cu intensitate maximă bucuria de a dansa și de a fi din nou pe scenă. Am mai avut diverse campanii de promovare. Am colaborat în ultimul an și cu Opera Națională Română.”

Elena Marin își deschide școală de dans

Dansatoarea este încântată că pe 15 septembrie își va deschide propria academie pentru copii. Elena Marin va preda toate stilurile de dans și este nerăbdătoare să-i cunoască pe cei mici.

„Am devenit activă și pe TikTok cât pot și-mi permite timpul. Într-adevăr, am anunțat că voi deschide școala mea de dans, Elena Marin Dance School. Deschiderea va avea loc pe data de 15 septembrie, în zona Pipera. Sunt extrem de emoționată! Școala e dedicată în special copiilor cu care vreau să fac performanță.

Vreau să ajungem să cucerim cele mai mari scene, dar e și pentru adulții dornici de mișcare și autocunoaștere. Voi preda toate stilurile de dans. E un vis în care am investit toate resursele pentru a-l îndeplini.”

Elena Marin a fost pasionată de dans de când era mică

Elena Marin povestește că pasiunea pentru dans a avut-o încă de când era mică. La vârsta de 3 ani ea făcea gimnastică sportivă, iar antrenorul i-a sfătuit părinții să o înscrie la dans.

„Pasiunea pentru dans am avut-o de când mă știu. Am început cu gimnastica sportivă la vârsta de trei ani. La îndrumarea unui antrenor, părinții au decis să mă ducă la dans, deoarece aveam grația și dansam toată ziua: în casă, afară, în sala de gimnastică. Ulterior, am fost la Liceul de Coregrafia Floria Capsali, unde mi-am transformat pasiunea la nivel de artă.

Eram așa de atrasă de dans încât am vrut să încerc toate stilurile: balet clasic, contemporan, dansuri populare, dans sportiv, street-dance, lucru care m-a ajutat enorm în dezvoltarea și în cariera mea. Dansul m-a ajutat foarte mult să mă descopăr, să mă exprim, să prind curaj, să-mi controlez trupul și să transmit momente prin mișcare. M-a ajutat să ies din momentele dificile.

Dansul e deja o terapie prin mișcare care favorizează integrarea emoțională, socială, cognitivă. Terapia prin dans te conectează la corpul tău, ajută la comunicarea nonverbală. Te ajută să te înțelegi mai bine pe tine”, a declarat Elena Marin, pentru sursa mai sus-menționată.

