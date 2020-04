Ce făceau vedetele anul trecut pe vremea asta. AMI: „Alergam prin parcuri și mă bucuram de primăvară la maximum”

De Denisa Macovei,

Aflată în autoizolare, AMI ne-a mărturisit că în aceste momente, în afara familiei și prietenilor, îi lipsește extrem de mult natura. Anul trecut, pe vremea asta, profita de vremea frumoasă și petrecea ore întregi în parc, în mijlocul naturii.

„Dacă anul trecut pe vremea asta alergam prin parcuri și mă bucuram de primăvară la maximum, acum doar stau și o privesc de al geam și aștept să treacă timpul mai repede ca să ne revenim ușor, ușor la normalitate. De obicei mă adaptez repede la orice situație și nu-mi este ușor să stau închisă în casă, dar asta e cel mai important acum pentru siguranța noastră. Îmi ocup timpul cu foarte multe lucruri, nu am timp să mă plictisesc absolut deloc fiindcă acum lucrez intens de acasă la finalizarea albumului meu care se va lansa anul acesta”, a declarat artista pentru Libertatea.

Chiar dacă nu mai poate face multe dintre lucrurile care o făceau fericită, AMI ne-a mărturisit că încearcă totuși să profite de acestă perioadă și să o folosească în favoarea ei. „Folosesc tot acest timp „liber” într-un scop productiv, iar pe lângă asta am mai mult timp pentru mine. Am timp suficient să-mi pun ordine în gânduri, idei și am să profit la maxim de el. E un moment bun de studiu, introspecție, iar pentru moment am lăsat deoparte lumea exterioară și am început să explorez mai mult lumea mea interioară. Iar după această „vacanță” cred că o să fim mai câștigați cu toții”, ne-a mai povestit AMI.