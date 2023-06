Theo Rose e pregătită să nască, însă bebelușul ei și al lui Anghel Damien, Sasha, se pare că mai vrea să stea în burtica mamei.

Theo a povestit cum a trimis-o medicul acasă, spunându-i că nu a sosit clipa în care micuțul să vină pe lume. Drept urmare, ea a decis să își onoreze în continuare contractele și să filmeze pentru proiectele sale.

„Nici nu vă mai zic că n-am stat acasă, că nici nu vă așteptați la altceva. Am fost la control și mi-a zis doamna doctor că pare că mai vrea să stea (n.r.: bebelușul).

Am zis: da? Foarte bine, că și așa mai avem o chestie de filmat și i-am zis că nu mai apuc să filmez, că nasc. M-am dus la Malvina și la Andreea, haideți fetelor că am o idee, un look, și am făcut o filmare repede cu telefonul, pac, pac. Și gata!”, a povestit Theo Rose pe Instastory.

Theo Rose a ales să nască natural, deși îi este teamă de acest proces. „Îmi mai e frică, da. Am zile când mă mai tem. M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi.

Am și zile în care sunt curajoasă și zic: ‘Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi”, spunea, în urmă cu ceva timp, Theo Rose, pe Instagram.

