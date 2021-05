Simona Gherghe e împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Aceasta moderează emisiunea „Mireasa”, iar acasă e fericită alături de soțul Răzvan Săndulescu și de cei doi copii ai lor, Ana Georgia și Vlad Ioan.

De data aceasta mezinul familiei e în centrul atenției. Mama lui celebră a dezvăluit cât de activ e la nici doi ani și ce obiceiuri are. Vlad obișnuiește să „escaladeze” prin casă, să se urce în locurile în care nu are voie.

„Vlad are o energie cât 10 adulți. Iar când am senzația că pică de somn, deodată se trezește și începe cățărarea. Practic, în doar câteva secunde, e fix unde nu are voie…Supererou de la aproape doi ani!”, a dezvăluit vedeta pe contul ei de Instagram.

Simona Gherghe, despre viața de familie. Ce gest pe care îl face soțul ei o deranjează

„Eu sunt mai organizată și sunt cu rutina și toată lumea trebuie să aibă un program. Și mă enervează când îi agită, că îi suprastimulează”, a declarat Simona Gherghe la Antena Stars.

Ca în orice cuplu, se întâmplă să mai apară și neînțelegeri. Simona a spus recent, pentru revista VIVA!, cum reușesc să le gestioneze. Comunicarea joacă un rol foarte important în cazul lor.

„Normal că mai sunt şi discutii. Dar discutăm, discutăm. Şi da, cedăm pe rând. Nu-mi amintesc de vreo supărare lungă. Nu suntem geloşi, comunicăm foarte bine. Dacă avem ceva de spus, ne spunem şi se rezolvă. Răzvan ştie foarte bine şi înțelege ce înseamnă expunerea asta pe care o presupune profesia mea.

N-o să dau chiar tot din casă! Nu mă simt foarte confortabil să vorbesc despre lucruri atât de intime, de noi doi. Eu chiar cred că fiecare cuplu trebuie să aibă amintiri pe care să le păstreze doar ei doi. Şi e cu atât mai important când unul dintre parteneri are şi o viață publică, așa cum e cazul meu”, a spus Simona Gherghe.

