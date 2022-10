„Viața de artist vine și cu bune și cu rele… Am două procese, nu mă așteptam la așa ceva… Eu sunt o fire mai sensibilă și mă stresez… Asta e un stres, chiar și deplasarea la un concert, mie nu îmi place să zbor. (…)

Am avut și stări depresive, am avut în 2017 când am avut o operație, la mine depresia apare când mă simt bolnavă și neputincioasă. (…) Când sunt deprimată, am stări de panică, tot timpul mă gândesc că se întâmplă ceva rău…”, a declarat artista în vârstă de 30 de ani, conform protv.ro.

VEZI GALERIA FOTO

În emisiune, Otilia a fost întrebată și despre anumite probleme pe care le-a avut cu fanii. „Am pățit să fiu prinsă de păr… și mi s-a întâmplat să mi se blocheze mașina… oamenii pot să fie fanatici”, a mai spus vedeta, care e recunoscătoare pentru cariera ei, pentru tot ce i se întâmplă în viața profesională.

Otilia a devenit cunoscută la nivel mondial după ce a lansat, în 2014, piesa „Bilionera”, care a reușit să adune, până în prezent peste un miliard de accesări pe toate platformele pe care este prezentă. De asemenea, piesa s-a aflat timp de nouă săptămâni consecutive în topurile din Turcia, cât și în topuri din Bulgaria, Grecia, Pakistan și India.

