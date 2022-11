Anca Serea dezvăluie că e deranj mare în locuința lor, dar vrea să pună totul la punct până la Crăciun. „Noi am cumpărat o casă anul trecut, pe care am amenajat-o ideal. Am băgat foarte mulți bani. A fost un efort financiar foarte mare, dar datorită unor împrejurări am vândut-o. Nu avem regrete. Am vândut această vilă și ne-am cumpărat vila în care locuiam cu chirie, care este o casă mult mai mare, mai generoasă ca spațiu, în același ansamblu rezidențial.

Ne-am dorit ca micuții să meargă pe jos la școală, e chiar în buza pădurii Băneasa. Acum amenajăm mansarda, care are 4 camere, băi, spațiu de joacă. E o nebunie, suntem cu muncitorii în casă, punem parchet la etajul unu, dormim printre cutii, pe saltele. Vrem să fie gata până la Crăciun”, a dezvăluit vedeta pentru Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Tot timpul suntem minimum 8-9 oameni în casă. Eu, Adi, copiii și doamna care ne ajută, bona. Suntem 9 persoane în șapte dormitoare, un living, un dining, un garaj, mai multe dressinguri. La curățenie mă descurc eu cu doamna, dar sunt foarte bine organizată. I-am responsabilizat și pe copii”, a mai povestit Anca Serea.

Recomandări Povestea educatoarei din Donețk care are grijă de copiii ucraineni refugiați la Suceava: „Românii au inima mare, nu știam nimic despre ei înainte”

Vedeta a și mărturisit că nu își mai dorește al șaptelea copil. „Nu, deocamdată nu! E o prostie! Îmi sunt de ajuns ăștia pe care-i am! Mulțumesc lui Dumnezeu! Năzdrăvanii familiei sunt Leah și Moise”, a încheiat vedeta.

Anca Serea e mama a șase copii. Vedeta are un băiat și o fată din relația cu Filip Poplingher, fostul ei partener care a murit, și alți patru din căsnicia cu Adi Sînă.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un străin mutat în România, somat de familie să revină acasă când a auzit ce se întâmplă: "Eram speriați, acum nu mai citesc știrile"

Playtech.ro Imagini HALUCINANTE! Cum arăta Anamaria Prodan înainte de căsătoria cu Reghe. Nu o recunoşti, zici că e altă persoană

Viva.ro Theo Rose este însărcinată cu Anghel Damian. Horia Brenciu a confirmat sarcina: 'Vom avea un nepoțel...'

Observatornews.ro Un poliţist din Cluj, acuzat că a violat o tânără în timpul unei petreceri. Iubitul femeii se afla într-o cameră alăturată şi nu a auzit-o ţipând din cauza muzicii

Știrileprotv.ro Orașul din România care a reușit ceea ce pare imposibil pentru alte orașe mult mai mari. Viața localnicilor s-a îmbunătățit

FANATIK.RO Scandal la Parlament pe tema tehnologiei 5G: „Nu sunteți normal la cap! Dement!”/„O să vă chem în instanță”. Video

Orangesport.ro Răspuns oficial pentru Simona Halep! Judecătorul TAS i-a arătat portiţa de scăpare. Anunţ despre vinovaţi şi schimbarea suspendării | ULTIMA ORĂ

HOROSCOP Horoscop 15 noiembrie 2022. Gemenii vor trebui să țină cont de valorile pe care le prețuiesc cei din jur, ca să poată înțelege alegerile lor

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood