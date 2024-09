Titlurile lunii octombrie 2024 pe Netflix

Luna octombrie vine cu seriale și filme noi, numai bune de vizionat alături de o cană de ceai cald și aromat sau un bol de popocorn. Printre cele mai așteptate titluri ale lunii se numără: The Diplomat, Sezonul 2, un nou capitol din viața zbuciumată a ambasadoarei Kate Wyler, interpretată de Keri Russel; The Lincoln Lawyer, Sezonul 3, continuarea poveștii inspirate de seria de romane cu același nume, scrisă de celebrul Michael Connelly, cu Manuel Garcia-Rulfo în rol principal; Woman of the Hour, o producție tensionată și plină de mister ce o are în prim-plan pe Anna Kendrick, ca regizoare și actriță principală.

În plus, vei putea urmări și: In Her Place, o dramă captivantă, regizată și produsă de nominalizata la Oscar Maite Alberdi, despre relația ce se înfiripă între o scriitoare asasină și secretara implicată în proces; Lonely Planet, povestea emoționantă și palpitantă dintre o romancieră aflată în căutarea inspirației și un tânăr pe care îl întâlnește într-o călătorie în Maroc, cu Laura Dern și Liam Hemsworth în rolurile principale; Simone Biles Rising: Partea 2, un nou capitol despre viața celebrei sportive care a făcut istorie în gimnastică, pe drumul său spre Olimpiadă.

Recomandări Cum a ajuns o firmă de avocați să pună poprire pe indemnizația de handicap a victimei unui accident auto: „Mi-au zis că pot scoate despăgubiri. M-au păcălit, am semnat, asta e”

Pe lângă acestea, primele trei filme din seria Scream, dar și primele două producții Spider-Man vin pe Netflix, împreună cu celebrele The Da Vinci Code, The Girl Next Door, The Expendables, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, The Boy and the Heron și Eternal Sunshine of the Spotless Mind, așa că nu uita să le adaugi în lista ta!

Filmele lunii octombrie 2024 pe Netflix

The Lincoln Lawyer: sezonul 3

Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), un iconoclast idealist, își conduce cabinetul de avocatură de pe bancheta din spate a limuzinei sale Lincoln, în timp ce preia cazuri mai mari sau mai mici în Los Angeles. Inspirat din seria de romane de succes a renumitului autor Michael Connelly, sezonul 3 este bazat pe Al cincilea martor, cel de-al patrulea volum al seriei Avocatul din limuzină. Serialul poate fi urmărit începând cu data de 17 octombrie.

The Lincoln Lawyer: sezonul 3 – trailer Netflix

Woman of the hour

Aceasta este o poveste în care adevărul bate ficțiunea despre o actriță aspirantă din Los Angeles, în anii ’70, și un criminal în serie activ de mai mulți ani. Viețile lor se intersectează atunci când sunt distribuiți într-un episod din The Dating Game.

Recomandări Ruptura din interior crește: Bloggerii militari ruși critică vehement Kremlinul și strategia folosită în războiul din Ucraina

Woman of the hour – trailer Netflix

The Diplomat: sezonul 2

O explozie mortală în inima Londrei spulberă lumea ambasadoarei SUA, Kate Wyler (Keri Russell). În timp ce luptă să adune resturile vieților distruse și echipa care s-a destrămat, cele mai mari temeri ale lui Kate se adeveresc. Atacul care a adus-o în Marea Britanie nu a venit din partea unei națiuni rivale, ci din interiorul guvernului britanic. Pe măsură ce Kate merge pe urma adevărului, singurul ei aliat real este Hal Wyler (Rufus Sewell), soțul său de care voia să divorțeze, care a scăpat cu viață și este foarte implicat. Kate se confruntă cu o căsnicie fragilă, o dinamică complexă cu ministrul britanic de externe, Austin Dennison (David Gyasi), și cu o vizită amenințătoare din partea vicepreședintei, Grace Penn (Allison Janney).

Case cu ștaif. Secrete de stat. Înaltă trădare. Mese oficiale. De la creatoarea, realizatoarea și producătoarea executivă Debora Cahn, serialul nominalizat la Emmy DIPLOMATA revine cu un al doilea sezon. Janice Williams, Alex Graves și Keri Russell sunt producători executivi. Din distribuție mai fac parte Ali Ahn, Rory Kinnear și Ato Essandoh. Din 31 octombrie, pe Netflix.

Recomandări Ciclonul „devastator” care n-a adus urgia în Capitală, dar a creat panică generală. Imagini cu „mega-furtuna” din București

Diplomata – sezonul 2 – Trailer Netflix

Seriale noi pe Netflix în octombrie 2024

Love is blind: sezonul 7

Un grup nou de concurenți intră în capsule, gata să renunțe la prejudecăți și să înfrunte posibile deziluzii, pentru a găsi dragostea adevărată și o relație de durată.

Episoadele 1-6, din octombrie

7-9, din 9 octombrie

10-11, din 16 octombrie

12, din 23 octombrie.

Heartstopper: Sezonul 3

Heartstopper: Sezonul 3 – trailer Netflix

Charlie și Nick sunt gata să ducă lucrurile la nivelul următor. Pe măsură ce se apropie tot mai mult, ei se confruntă cu cea mai mare provocare a relației lor. Din 3 octombrie, pe Netflix.

Serial nou pe Netflix- Deceitful Love

După ce împlinește 60 de ani, o femeie înstărită se îndrăgostește de un bărbat atrăgător și mult mai tânăr, dar familia ei are îndoieli cu privire la intențiile lui. Din 9 octombrie.

Starting 5

Un serial sportiv captivant care îi urmărește pe Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis și Jayson Tatum în sezonul 2023 – 2024 al NBA. Din 9 octombrie

Starting 5 – trailer Netflix

Outer Banks – sezonul 4, partea 1

Albiturile se întorc acasă și încep să ducă o viață frumoasă, dar în curând revin la ceea ce știu să facă mai bine: vânătoarea de comori. Din 10 octombrie.

Trailer Netflix – Outer Banks – sezonul 4, partea 1

Tomb Rider – The Legend of Lara Croft

Pornită într-o aventură cu miză mare în jurul lumii, neînfricata Lara Croft își înfruntă trecutul traumatizant în timp ce dezleagă un mister străvechi. Din 10 octombrie 2024.

Ronja the Robber’s Daughter – partea a doua

Ronja și Birk încearcă să se îndepărteze de viața de infractor în timp ce conflictul dintre tații lor ia amploare, iar dușmanii sunt pe urmele lor. Din 24 octombrie.

Territory

Cea mai mare fermă de vaci din lume rămâne fără moștenitor, iar facțiunile rivale dau buzna când lupta acerbă dintre generații schimbă drastic viitorul ținutului. Din 24 octombrie.

Simon Biles Rising – partea a doua

Urmărește-o pe gimnasta Simone Biles încercând să pună în echilibru viața personală, sănătatea mintală și antrenamentele înainte de mult așteptata revenire la Olimpiadă. Serialul poate fi urmărit pe Netflix din 25 octombrie.

Hellbound – sezonul 2

Pe măsură ce haosul se adâncește, avocata Min Hyejin, Noul Adevăr și Vârful Săgeții se încurcă din nou printre reînvierile bruște ale foștilor damnați. Din 25 octombrie.

The Law According to Lidia Poet – sezonul 2

Lidia continuă să militeze pentru egalitate, dar sosirea unui nou procuror îi dă viața peste cap. Enrico se gândește la o schimbare majoră în carieră. Din 30 octombrie.

Filme noi pe Netflix în luna octombrie

The Platform 2

The Platform 2 – trailer Netflix

După ce un lider misterios își impune regulile într-un sistem brutal de celule verticale, un nou-venit luptă împotriva unei metode controversate de distribuire a hranei. Din 4 octombrie, pe Netflix.

It’s What’s Inside

O petrecere pre-nuntă se transformă într-un coșmar psihologic pentru un grup de prieteni din liceu, atunci când un invitat surpriză vine cu o valiză misterioasă. Filmul poate fi văzut din 4 octombrie.

In her place

Cazul scriitoarei chiliene María Carolina Geel, care își ucide iubitul, o captivează pe timida grefieră Mercedes, dând naștere unei legături între cele două femei. Din 11 octombrie.

Lonely Planet

La o reuniune literară, o romancieră simte o atracție neașteptată pentru un tânăr. Cu: Laura Dern, Liam Hemsworth. Regia și scenariul: Susannah Grant („Erin Brockovich”). Din 11 octormbrie.

Lonely Planet – trailer Netflix

Uprising

În perioada dinastiei Joseon, doi prieteni care au crescut împreună, unul stăpân, celălalt servitor, se reîntâlnesc după război. Dar acum sunt în tabere opuse.

Family Pack

Un joc vechi de cărți prinde viață și trimite o familie înapoi în timp, într-un oraș medieval, unde trebuie să demaște vârcolaci pentru a se întoarce acasă. Din 23 octombrie, pe Netflix.

Filme documentare Netflix în octombrie 2024

Unsolved Mysteries: Volumul 5

O prăbușire celebră a unui OZN, o dublă crimă enigmatică și o anchetă terifiantă în domeniul supranaturalului sunt atracțiile acestei colecții de mistere nerezolvate. Din 2 octombrie, pe Netflix.

Sweet Bobby – My Catfish Nightmare

Sweet Bobby – My Catfish Nightmare

Un documentar șocant, în care Kirat se îndrăgostește de un bărbat cunoscut pe internet și se trezește într-o relație virtuală care-i dă viața peste cap mulți ani de zile. Din 16 octombrie.

The Remarkable Life of Ibelin

După moartea unui tânăr jucător de World of Warcraft, prietenii săi online îi contactează familia, iar viața lui este transpusă în imagini intense. Din 25 octombrie.

Film românesc pe Netflix

Încă două lozuri

Vechii prieteni Sile, Dinel şi Pompiliu se reunesc pentru a căuta stick-ul USB pierdut, pe care se află cryptomonedele minate, cu ajutorul unui geniu IT dubios. Filmul, care-i are ca protagoniști pe Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol, Dorian Boguță, Ilona Brezoianu, Rodica Lazăr, Coca Bloos, Mihai Bobonete, Iulian Poste nicu, Radu Romaniuc și Eduard Cirlan, poate fi văzut din data de 16 octombrie.

Filme pentru familie și copii pe Netflix, în octombrie

Mighty Monsterwheelies

Inspirat de monștri legendari precum Dracula și Mumia, dar cu o întorsătură à la Frankenstein: aceste mașini vor să ajute, nu să sperie! Serialul poate fi văzut din data de 14 octombrie, de cei mici și mari deopotrivă.

Descoperă și Filme pentru copii în limba română.

Sursă foto – Shutterstock.com.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News